Как покрасить яйца зеленкой, куркумой и в горошек: интересные идеи в фото
Каждый из нас перед светлым праздником Воскресения Христова пытается придумать что-то креативное, чтобы пасхальная корзинка была особенной. Самый простой вариант покрасить яйца – сделать это естественными красителями. Сделать писанки таким образом достаточно легко. Как покрасить яйца зеленкой, куркумой и в горошек – читайте дальше.
Традиционным и одним из важнейших блюд на Пасху остается кулич и крашеное яйцо, как символ зарождения новой жизни, которое называют писанкой. Его едят первым за пасхальным столом, и дарят родным и близким. Мы подготовили для вас интересные идеи, которые вы можете сделать своими руками всего за несколько минут.
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Как покрасить яйца зеленкой
Прежде чем начать окрашивание яиц, необходимо соблюсти определенные правила для того, чтобы не треснула куриная скорлупа. Готовьте яйца не сразу после того, вытащите из холодильника, а предварительно подержав их при комнатной температуре в течение 30 минут. Ни в коем случае не переваривайте их. При варке добавляйте 2 столовые ложки соли на пол-литра воды.
Для того, чтобы краска распределялась равномерно по всему яйцу, придерживайтесь следующих правил:
– тщательно вымойте яйцо содой;
– добавьте в краситель немного уксуса или лимонного сока;
– для блеска смажьте готовое яйцо растительным маслом.
Для окраски яиц зеленкой, вам понадобится вода, зеленка, перчатки и, конечно, яйца.
Окрашивание яиц зеленкой
Этапы покраски:
1. Налейте в кастрюлю воды. Аккуратно опустите в кастрюлю яйца. Во время варки добавьте 1-2 столовые ложки соли.
2. Обязатель наденьте перчатки, ведь руки будет очень сложно отмыть от зеленки.
3. Добавьте в воду несколько капель зеленки. Если вы хотите получить яркий и насыщенный зеленый цвет, то можете смело выливать всю зеленку, которая есть в банке. Если же вы хотите, чтобы яйца окрасились в светло-зеленый цвет, добавьте чуть меньше вещества (несколько капель).
4. Яйца варите до готовности (примерно 10 минут).
5. Слейте горячую воду, дайте куриным яйцам остыть.
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Как покрасить яйца куркумой
Окрашивание яиц куркумой
Для окраски яиц куркумой, вам понадобится глубокая посуда, ложка, вареные яйца, куркума и кипящая вода.
Этапы покраски:
1. В глубокий сосуд всыпьте куркуму. На покраску одного яйца понадобится 0,5 чайной ложки порошка куркумы.
2. Залейте кипящей водой. В сосуд поставьте яйца.
3. Оставьте яйца в посуде на 3 часа, периодически помешивая, поскольку куркума будет оседать на дно.
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Как покрасить яйца в горошек
Яйца в горошек
Для того, чтобы покрасить яйца в горошек вам нужны яйца, краситель для яиц, ушная палочка, уксус.
Для окраски яиц, следует придерживаться всех выше упомянутых правил, для того, чтобы избежать трещин на скорлупе и равномерно распределить краску.
Этапы покраски:
1. Возьмите 2 стакана. В одном стакане разведите один цвет, во втором стакане – другой, но менее яркий. Добавьте по 1 столовой ложке уксуса. Разбавьте водой. В стакан с менее ярким цветом добавьте больше воды.
Важно! Сочетайте темные и светлые тона: желтый – зеленый, оранджевый – красный, голубой – темно-синий, желтый – синий.
2. Погрузите яйцо на некоторое время в емкость с насыщенным цветом
3. После того, как яйца чуточку остынут (несколько минут), окуните ушную палочку в емкость с менее насыщенным красителем. Таким образом вы можете на свое усмотрение создать горошки любого размера и в любом количестве.
Смотрите видео, как покрасить яйца в горошек:
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