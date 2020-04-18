Как покрасить пасхальные яйца зеленкой: пошаговая инструкция от Славы Каминской
Популярная украинская исполнительница, участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская поделились с поклонниками видео, на котором продемонстрировала яйца. Знаменитость раскрасила их вместе с детьми с помощью зеленки.
Пасха – светлый праздник, подготовка к которому сближает всю семью. Это прекрасная возможность весело провести время с детьми. А на карантине найти интересное занятие для малышей очень трудно. Звездная мамочка Слава Каминская поделилась оригинальной идеей, как украсить яйца на Пасху. На личной странице в инстаграме артистка опубликовала несколько видео и фото, на которых продемонстрировала результат работы.
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Креативный способ украшения пасхальных яиц понравился подписчикам Славы, которые активно комментируют сообщение в сети.
Певица поделилась пошаговой инструкцией:
- Скорлупу лука нарезаем ножницами.
- Мокрые яйца обваливаем в скорлупе, чтобы она прилипла к ним.
- Укутываем яйца в марлю и перевязываем ниткой.
- Наполняем кастрюлю холодной водой. Насыпаем в нее соль и кладем туда яйца.
- Выливаем в воду пузырек зеленки и ставим яйца вариться.
- После варки, очищаем яйца от марли, промываем и смазываем растительным маслом
Для просмотра фото и видео листайте влево.
Интересно, что на фото Каминская позирует в довольно необычном фартуке.
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