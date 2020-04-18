Как покрасить пасхальные яйца зеленкой: пошаговая инструкция от Славы Каминской

Популярная украинская исполнительница, участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская поделились с поклонниками видео, на котором продемонстрировала яйца. Знаменитость раскрасила их вместе с детьми с помощью зеленки.

Пасха – светлый праздник, подготовка к которому сближает всю семью. Это прекрасная возможность весело провести время с детьми. А на карантине найти интересное занятие для малышей очень трудно. Звездная мамочка Слава Каминская поделилась оригинальной идеей, как украсить яйца на Пасху. На личной странице в инстаграме артистка опубликовала несколько видео и фото, на которых продемонстрировала результат работы.

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Креативный способ украшения пасхальных яиц понравился подписчикам Славы, которые активно комментируют сообщение в сети.

Певица поделилась пошаговой инструкцией:

Скорлупу лука нарезаем ножницами. Мокрые яйца обваливаем в скорлупе, чтобы она прилипла к ним. Укутываем яйца в марлю и перевязываем ниткой. Наполняем кастрюлю холодной водой. Насыпаем в нее соль и кладем туда яйца. Выливаем в воду пузырек зеленки и ставим яйца вариться. После варки, очищаем яйца от марли, промываем и смазываем растительным маслом

Для просмотра фото и видео листайте влево.

Интересно, что на фото Каминская позирует в довольно необычном фартуке.