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Как покрасить пасхальные яйца зеленкой: пошаговая инструкция от Славы Каминской

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Слава Каминская / Instagram / @babaslavka

Популярная украинская исполнительница, участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская поделились с поклонниками видео, на котором продемонстрировала яйца. Знаменитость раскрасила их вместе с детьми с помощью зеленки.

Пасха – светлый праздник, подготовка к которому сближает всю семью. Это прекрасная возможность весело провести время с детьми. А на карантине найти интересное занятие для малышей очень трудно. Звездная мамочка Слава Каминская поделилась оригинальной идеей, как украсить яйца на Пасху. На личной странице в инстаграме артистка опубликовала несколько видео и фото, на которых продемонстрировала результат работы.

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Креативный способ украшения пасхальных яиц понравился подписчикам Славы, которые активно комментируют сообщение в сети.

Певица поделилась пошаговой инструкцией:

  1. Скорлупу лука нарезаем ножницами.
  2. Мокрые яйца обваливаем в скорлупе, чтобы она прилипла к ним.
  3. Укутываем яйца в марлю и перевязываем ниткой.
  4. Наполняем кастрюлю холодной водой. Насыпаем в нее соль и кладем туда яйца.
  5. Выливаем в воду пузырек зеленки и ставим яйца вариться.
  6. После варки, очищаем яйца от марли, промываем и смазываем растительным маслом

Для просмотра фото и видео листайте влево.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

Интересно, что на фото Каминская позирует в довольно необычном фартуке.

Автор: Кристина Кобак
Теги: Пасха Food and Drinks LifeStyle Слава Каминская Паска
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