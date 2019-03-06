Как полететь за границу не за все деньги: советы для путешественников

Часть людей привыкла думать, что летать из Украины за границу – это чрезвычайная роскошь и не по карману каждому. Но это уже давно не так. Осуществить такое путешествие теперь легче и доступнее, чем, например, еще пять лет назад.

Благодарны за это мы бюджетным авиакомпаниям, или, как их чаще называют, лоукостам. В переводе с английского это слово дословно означает "низкая цена". Действительно, такой перелет часто стоит значительно меньше, чем, например, добраться поездом из Львова в Киев.

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На борту лоукостера вам не предложат бесплатного питания, уровень комфорта будет проигрывать классическим авиалиниям, а сам самолет больше походить на воздушную маршрутку, чем на элитный транспорт, каким мы привыкли его представлять. Но разве это важно, если всего за несколько часов вы сможете оказаться в давно желанном месте? 24 канал подготовил для вас несколько важных советов, которые помогут избежать "подводных камней" во время поиска и покупки билетов.

Почему лоукост-билеты дешевле?

Прежде всего стоит понять, почему стоимость такого перелета существенно отличается от той, которую предлагают классические авиаперевозчики. Во-первых, из-за максимальной эксплуатации одних и тех же моделей.

Самолет бюджетной авиакомпании может совершать несколько рейсов за один день, а период простоя в аэропорту сводится к минимуму. Как только пассажиры выходят, команда начинает готовить транспорт к следующему полету.



Члены экипажа лоукост-авиакомпаний обычно имеют немало обязанностей

Это позволяет экономить на обучении персонала и обслуживании техники. Однако не стоит волноваться за безопасность: поскольку лоукостам не выгодно часто ремонтировать свои лайнеры и тратить на это большие суммы, в их авиапарке присутствуют только новые модели.

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Во-вторых, часть работы обслуживающего персонала (например, регистрация на рейс или уборка салона) осуществляют сами же члены экипажа. Это дает возможность уменьшить количество рабочих мест, а соответственно и сэкономить на оплате труда.

Немало услуг, которые классические авиалинии предлагают бесплатно, лоукост-авиакомпании отнесли к категории платных. В частности, питание на их борту придется оплачивать дополнительно.



Однако в меню часто есть действительно хорошие предложения

Кроме этого, приобрести билеты на лоукосты можно в основном только через интернет, что позволяет отказаться от обслуживания авиакасс, а также существенно экономит деньги из-за отсутствия необходимости печатать посадочные талоны.

Лоукостеры, которые летают из Украины

венгерский Wizz Air – из Киева, Львова и Харькова

ирландский Ryan Air – из Киева и Львова

итальянский Ernest Airlines – из Киева, Львова и Харькова

испанский Vueling Airlines – из Киева

турецкий Pegasus Airlines – из Киева, Львова, Харькова и Запорожья

украинский SkyUp – из Киева, Одессы и Харькова

Отметим, что список авиакомпаний и аэропорты, из которых они летают в Украине, изменчивый и постоянно дополняется.

У некоторых перевозчиков есть специальные программы скидок и бонусов. Получив членство Wizz Discount Club, например, можно экономить от 10 евро на билетах и 5 евро на багаже и, кроме этого, иметь доступ к специальным предложениям компании.

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Как искать дешевые билеты

Есть два варианта: либо искать их непосредственно на сайтах лоукост-авиакомпаний, либо же воспользоваться сайтами-агрегаторами.

Что такое сайт-агрегатор?Такой ресурс объединяет данные из нескольких источников. Он анализирует рынок по запросу пользователя и подбирает самые выгодные предложения: по продолжительности полета, цене и наличию пересадок.

Часто такие поисковые системы могут брать дополнительную комиссию при покупке билета через их сайт. Поэтому пользоваться ими стоит только для того, чтобы найти выгодный билет на конкретный рейс, и все же покупать выгоднее на сайте компании, которая его реализует. Иногда разницы в сумме нет, бывает, что она совсем небольшая, и иногда это действительно позволяет сэкономить.

Две самые известные поисковые системы для авиабилетов – Skyscanner и Kiwi.com.

Если вы не привязаны к конкретной дате, выберите опцию "весь месяц" в поле для времени вылета. На Skyscanner, например, можно также выбрать вариант "самый дешевый месяц".

Обычно сэкономить можно, приобретя билеты заранее, однако иногда удастся найти хороший вариант и за несколько недель или даже дней до полета.

В праздничный период стоимость билетов всегда растет, ведь увеличивается и спрос на них. Кроме этого, самые выгодные цены преимущественно на рейсы в будни.

Если же у вас еще нет четких пожеланий относительно того, куда отправиться в путешествие, вы можете выбрать опцию "куда угодно" для прибытия. Тогда сайт покажет вам, куда дешевле всего отправиться из выбранного места в выбранное время.

Кроме конкретного аэропорта, из которого вы хотите вылететь, можно также выбрать опцию "аэропорты поблизости" в Skyscanner или настроить радиус отправления в Kiwi.

Иногда между перелетами есть перерыв в почти сутки, поэтому будет возможность осмотреть ближайший город. Однако когда ожидание приходится на темное время дня, стоит заранее позаботиться о месте ночлега. Рядом с некоторыми аэропортами есть целые гостиничные комплексы – конечно, с соответствующими ценами.

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И для смельчаков, которые не прочь переночевать в аэропорту, создали специальный сайт Sleeping in Airports, в котором можно увидеть график работы (не все аэропорты работают круглосуточно), а также ознакомиться со всеми деталями относительно зон отдыха, заведений питания, наличия интернета и тому подобное.



Спать в аэропорту не всегда удобно, но иногда неизбежно

Рейсы с пересадками – не самый удобный вариант, но это тоже позволяет существенно уменьшить стоимость билета. В этом случае стоит проверить, совпадает ли название аэропорта в билетах. Ведь часто рядом с крупными городами есть несколько аэродромов, расстояние между которыми достаточно большое и преодолеть его за время между рейсами нереально.

Подводные камни лоукостов

Важно обратить внимание на аэропорт, из которого вы отправляетесь и прибываете. Очень часто лоукосты летают между такими аэропортами, которые расположены далеко от города. Иногда билет до города будет стоить дороже, чем тот, за который вы заплатили при перелете. Поэтому даже несмотря на то, что в названии есть нужный вам город, проверьте, какое расстояние вам придется преодолеть.



Расстояние между аэропортом "Осло Торп" в Норвегии и Осло – более 100 километров

Если же альтернатив нет, а дешевые билеты до выбранной вами страны есть лишь в такие аэропорты, то даже большие расстояния не должны стать помехой. Обычно, довезти до туристического центра предлагают шатл-басы. Это достаточно выгодно, если вы хотите без лишних хлопот прибыть в конкретное место, преимущественно в центр города.

И чтобы немного сэкономить, предлагаем воспользоваться и другими вариантами. Во-первых, всегда стоит проверять железнодорожное сообщение, иногда оно может быть значительно дешевле, особенно если выбрать поездку с пересадками. Кроме этого, стоит обязательно проверить наличие Blablacar.

Что такое Blablacar? Крупнейший сервис попутчиков в мире. Водитель предлагает пассажирам частично разделить с ним дорожные расходы, не преследуя финансовой выгоды.

Стоит помнить, о еще одном нюансе – если кроме ручной клади вы желаете взять с собой багаж. Часто это можете стоить дополнительных денег, а иногда даже придется заплатить сумму, равную стоимости билета. У каждой авиакомпании свои правила перевозки багажа, поэтому рекомендуем обратить на это внимание и проверить разрешенные нормы на сайте перевозчика.

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Кроме этого, вы получаете номер посадочного места не при покупке билета, а уже непосредственно перед полетом – когда осуществляете check-in (регистрации на рейс). Чтобы самостоятельно выбрать место в самолете, тоже придется заплатить. Об этом нужно помнить, если вы отправляетесь в путешествие не одни.

Конечно, планы по поездке из-за непредсказуемых обстоятельств могут измениться. И если вам нужно отменить или перенести полет, иногда дешевле просто купить новые билеты. Если же плата за отмену больше общей стоимости бронирования, возмещение невозможно.



Стоимость изменений в бронировании у Wizz Air

То же касается внесения изменений в данные о пассажире. Бесплатно изменить имя можно в режиме онлайн в основном в таких случаях: если нужно изменить не более трех букв в имени; если надо полностью написать сокращенное имя и тогда, когда вам необходимо сменить пол, который вы указали при бронировании.

И все же стоит проверить правила внесения изменений на сайте конкретного авиаперевозчика, ведь они могут отличаться.

Хороших путешествий!