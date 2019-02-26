Как после отказа Maruv будут выберать представителя Украины на Евровидении 2019: объяснение НОТУ

Участника от Украины на конкурсе Евровидение-2019 выберут среди почти всех финалистов Национального отбора. И тот, кто поедет в Израиль представлять Украину, обязан будет подписать такой же контракт, который предлагали Maruv.

Но перед принятием решения нужно проконсультироваться с Европейским вещательным союзом. В частности, относительно политизации процесса отбора в Украине. Об этом член правления Национальной общественной телерадиокомпании Александра Кольцова рассказала 24 каналу.

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"Потом мы проведем консультации с нашими юристами, поговорим с представителями СТБ по поводу их рекомендаций, потому что это их продукт, их шоу и их жюри. Утвержденное и согласованное нами, конечно. И после этого мы поговорим с менеджментом артистов (участников Нацотбора – 24). А потом примем решение", – объяснила Кольцова.

Ряд СМИ предполагали, что Украину будет представлять Freedom jazz, поскольку коллектив занял второе место в общем рейтинге. Александра Кольцова отметила, что это – вполне логичное предположение, но НОТУ с ними еще не общались.

Также она добавила, что будут выбирать среди всех финалистов. Однако, скорее всего, кроме дуэта "Анна-Мария".

"Там сложная история и, я думаю, что она еще более резонансная, чем обстоятельства MARUV. Мы все это понимаем", – отметила Александра Кольцова.

Отличается ли договор, который предлагали MARUV, от договора, что предлагали победителям Нацотборов в прошлые годы?

Кольцова заявила, что новым был только пункт о запрете выступать в России. К слову, только на период проведения конкурса. Остальные пункты, мол, у большинства являются стандартными и согласованными с правилами Евровидения. Представительница Общественного подтвердила, что MARUV согласилась отказаться от выступлений в России. То есть, как раз в этом пункте проблемы не было.

Почему раньше пункта о гастролях в России не было в договоре?

Причиной этого Кольцова назвала то, что артисты, выступающие в России, ранее не попадали в финал Нацотбора. К договору пункт о гастролях в РФ добавили аж после первого полуфинала. Когда оказались фавориты отбора и стало очевидным, что украинскому обществу и европейскому сообществу надо будет давать пояснения по этому поводу.

Изменят ли договор для новоизбранного представителя Украины на Евровидении?

Любому кандидату, который захочет представлять Украину на Евровидении 2019, предложат тот самый договор, от которого отказалась MARUV. Такая позиция Общественного.