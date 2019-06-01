Как последний звонок отпраздновали украинские звезды со своими детьми: фото и видео

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Ольга Сумская с дочерью Анной и мужем Виталием Борисюком
Ольга Сумская с дочерью Анной и мужем Виталием Борисюком / Instagram.com/olgasumska/?hl=ru

Последний звонок в Украине состоялся традиционно 31 мая. Украинские звезды вместе со своими детьми праздновали завершение учебного года. Некоторые из детей знаменитостей уже закончили школу, а кто-то просто перешел в старший класс.

Украинская актриса Ольга Сумская показала фото со своей 17-летней дочерью Анной, в которой был последний звонок в школе.

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Шоумен Дядя Жора также выложил в сеть фото с дочкой, которая закончила школу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сегодня особенное утро!!!) Наша Ульяша выпускница Не вериться, что так быстро пролетели 11 лет ‍♂️ вроде бы недавно стояли на 1-м звонке в 1 классе, а тут татам и последний звонок 11 класс)) Стоим с Наташей, радуемся и гордимся за дочку ️ и всех деток выпускников ) Поздравляем тебя наша ️ @uliana_mich! всех выпускников и родителей с праздником! #дядяжора #дочка #выпуск #школа #поздравляем

Публикация от ДЯДЯ ЖОРА - ВЕДУЩИЙ праздника (@dyadya_jora)

Еще один украинский шоумен Андрей Джеджула опубликовал фото с дочкой с последнего звонка.

"И еще одна выпускница у нас на этой неделе!!!", – подписал фото Джеджула. Кстати, его сын несколько дней назад закончил начальную школу.

А сын телеведущей "Нового канала" Анны Олицкой закончил первый класс.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мой выпускник первого класса!!️

Публикация от Анна Олицкая (@anna_olitskaya)

Телеведущая Маричка Падалко похвасталась успехами своих детей, которые получили в школе похвальные листы за усердное обучение.

Несколько дней назад и Потап показал своего сына, который окончил начальную школу.

"Мой мальчик, с выпускным!! Я рад, что вложил частичку себя в ваше выступление!! Вы – молодцы!!!", – написал Потап в соцсетях.

 

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Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Новости LifeStyle Потап Образование LifeStyle
Источник: 24 канал
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