Как правильно сочетать цвета для стильных образов: советы Андре Тана

Украинский дизайнер Андре Тан даже на карантине продолжает делится полезными советами по стилю. Модельер рассказал, как правильно сочетать цвета для создания гармоничных образов.

Карантин – не повод забывать о себе. Даже в изоляции необходимо заботиться о внешности и экспериментировать с образами, чтобы после завершения вынужденных каникул выглядеть непревзойденно. Интересными советами, которые пригодятся каждой женщине, делится на личной странице в инстаграме Андре Тан.

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Дизайнер продемонстрировал комбинирование цветов для ярких и гармоничных образов с помощью цветного круга Иттена.

Комплементарное сочетание: цвета, которые расположены на противоположных сторонах круга, выглядят очень энергично и живо.

цвета, которые расположены на противоположных сторонах круга, выглядят очень энергично и живо. Триада – сочетание трех цветов, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга. Такая композиция выглядит великолепно даже при использовании бледных оттенков.

– сочетание трех цветов, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга. Такая композиция выглядит великолепно даже при использовании бледных оттенков. Аналогичное сочетание: от двух до пяти цветов, расположенных рядом на цветовом круге. Идеальное количество для сочетания – три.

от двух до пяти цветов, расположенных рядом на цветовом круге. Идеальное количество для сочетания – три. Раздельно-комплементарное сочетание: вместо цвета, который расположен на противоположной стороне круга, выбираем две соседние для него цвета.

вместо цвета, который расположен на противоположной стороне круга, выбираем две соседние для него цвета. Тетрада – сочетание четырех цветов: один – основной, два – дополняют, еще один – расставляет акценты.

– сочетание четырех цветов: один – основной, два – дополняют, еще один – расставляет акценты. Квадрат – сочетание четырех цветов, которые являются не только равноудаленными друг от друга, но и комплементарными.



Цветной круг Иттена / Instagram / @andre_tan_official

Сочетание цветов с помощью цветного круга Иттена / Instagram / @andre_tan_official

Гармоничное сочетание цветов: совет Андре Тана / Instagram / @andre_tan_official

Оригинальный весенний образ / Instagram / @andre_tan_official



Яркий весенний аутфит / Instagram / @andre_tan_official

Сочетание цветов для гармоничного образа / Instagram / @andre_tan_official



Стильный аутфит / Instagram / @andre_tan_official



Сочетание цветов по кругу Иттена / Instagram / @andre_tan_official