Как правильно сочетать цвета для стильных образов: советы Андре Тана
Украинский дизайнер Андре Тан даже на карантине продолжает делится полезными советами по стилю. Модельер рассказал, как правильно сочетать цвета для создания гармоничных образов.
Карантин – не повод забывать о себе. Даже в изоляции необходимо заботиться о внешности и экспериментировать с образами, чтобы после завершения вынужденных каникул выглядеть непревзойденно. Интересными советами, которые пригодятся каждой женщине, делится на личной странице в инстаграме Андре Тан.
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Дизайнер продемонстрировал комбинирование цветов для ярких и гармоничных образов с помощью цветного круга Иттена.
- Комплементарное сочетание: цвета, которые расположены на противоположных сторонах круга, выглядят очень энергично и живо.
- Триада – сочетание трех цветов, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга. Такая композиция выглядит великолепно даже при использовании бледных оттенков.
- Аналогичное сочетание: от двух до пяти цветов, расположенных рядом на цветовом круге. Идеальное количество для сочетания – три.
- Раздельно-комплементарное сочетание: вместо цвета, который расположен на противоположной стороне круга, выбираем две соседние для него цвета.
- Тетрада – сочетание четырех цветов: один – основной, два – дополняют, еще один – расставляет акценты.
- Квадрат – сочетание четырех цветов, которые являются не только равноудаленными друг от друга, но и комплементарными.
Цветной круг Иттена / Instagram / @andre_tan_official
Яркий весенний аутфит / Instagram / @andre_tan_official
Стильный аутфит / Instagram / @andre_tan_official
Сочетание цветов по кругу Иттена / Instagram / @andre_tan_official
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