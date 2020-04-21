24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Как правильно сочетать цвета для стильных образов: советы Андре Тана

- Читати новину українською
Андре Тан / Instagram / @andre_tan_official

Украинский дизайнер Андре Тан даже на карантине продолжает делится полезными советами по стилю. Модельер рассказал, как правильно сочетать цвета для создания гармоничных образов.

Карантин – не повод забывать о себе. Даже в изоляции необходимо заботиться о внешности и экспериментировать с образами, чтобы после завершения вынужденных каникул выглядеть непревзойденно. Интересными советами, которые пригодятся каждой женщине, делится на личной странице в инстаграме Андре Тан.

Читайте также: Маски от кутюр: Андре Тан рассказал, как каждый может помочь киевским больницам

Дизайнер продемонстрировал комбинирование цветов для ярких и гармоничных образов с помощью цветного круга Иттена.

  • Комплементарное сочетание: цвета, которые расположены на противоположных сторонах круга, выглядят очень энергично и живо.
  • Триада – сочетание трех цветов, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга. Такая композиция выглядит великолепно даже при использовании бледных оттенков.
  • Аналогичное сочетание: от двух до пяти цветов, расположенных рядом на цветовом круге. Идеальное количество для сочетания – три.
  • Раздельно-комплементарное сочетание: вместо цвета, который расположен на противоположной стороне круга, выбираем две соседние для него цвета.
  • Тетрада – сочетание четырех цветов: один – основной, два – дополняют, еще один – расставляет акценты.
  • Квадрат – сочетание четырех цветов, которые являются не только равноудаленными друг от друга, но и комплементарными.


Цветной круг Иттена / Instagram / @andre_tan_official

Сочетание цветов с помощью цветного круга Иттена / Instagram / @andre_tan_official

Гармоничное сочетание цветов: совет Андре Тана / Instagram / @andre_tan_official

Оригинальный весенний образ / Instagram / @andre_tan_official


Яркий весенний аутфит / Instagram / @andre_tan_official

Сочетание цветов для гармоничного образа / Instagram / @andre_tan_official

 
Стильный аутфит / Instagram / @andre_tan_official


Сочетание цветов по кругу Иттена / Instagram / @andre_tan_official

Автор: Кристина Кобак
Теги: Советы Новости LifeStyle Новости Украины LifeStyle Мода Стиль и мода
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 14:04 5 украинских музеев, которые точно не назовешь скучными: интересная подборка
Настя Сукач
сегодня 13:02 Без Евровидения и Канн: какие мероприятия в мире и Украине отменили из-за коронавируса
Уляна Журба
сегодня 12:02 Роскошный гардероб Елизаветы II: что одевает королева
Юлія Гілей
20 апреля 17:21 Идеальный вечер с детьми: 7 интересных фильмов, которые понравятся всей семье
Юлія Михайлова
20 апреля 09:17 Миранде Керр – 37: секреты счастья и гармонии от бывшего ангела Victoria's Secret
Юлія Девда

Новости
Больше новостей