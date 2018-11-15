Как представители "Лиги смеха" отметят первый юбилей проекта: интересные детали

"Лига смеха" отмечает свой первый юбилей – 5 лет со времени создания. Проект появился при содействии "Студии "Квартал 95" и компании Drive Production. По случаю юбилея представители "Лиги смеха" анонсировали серию бесплатных концертов.

По официальной информации, авторы проекта решили сделать подарок своим поклонникам, организовав масштабный всеукраинский тур лучших команд "Лиги смеха" по высшим учебным заведениям. Сейчас запланировано около 90 концертов, которые можно будет посетить совершенно бесплатно.

Читайте также: Зеленский запустил флешмоб с песней к сериалу "Слуга народа"

Студенты встретятся с любимыми юмористами в стенах своих вузов. Для этого им нужно будет предварительно зарегистрироваться на сайте. Посещение события будет возможно только со студенческим билетом.



"Лига смеха" отправилась во всеукраинский тур по вузам / пресс-служба "Студии "Квартал 95"

Во всеукраинском турне "Лиги смеха" примут участие "Загорецкая Л.С.", "VIP-Тернополь", "Винницкие", Луганская сборная, "Днепр", "Трио разные", "Николь Кидман", "Стадион "Дубрава", "Ветераны космических войск", "Отдыхаем вместе", Сборная Кременчуга, "30+" и др. В каждом городе будут выступать несколько команд, которые покажут студентам лучшие свои номера.

Стоит отметить, что всеукраинское турне началось сегодня, 15 ноября. В концертном зале Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского состоялось первое выступление трех команд – "Стояновка", Луганская сборная и "Стадион "Дубрава". До 3000 студентов стали очевидцами премьеры юмористического марафона.