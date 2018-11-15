Как представители "Лиги смеха" отметят первый юбилей проекта: интересные детали

73 Читати новину українською
"Лига смеха" – всеукраинский тур по случаю юбилея
"Лига смеха" – всеукраинский тур по случаю юбилея / inlviv.in.ua

"Лига смеха" отмечает свой первый юбилей – 5 лет со времени создания. Проект появился при содействии "Студии "Квартал 95" и компании Drive Production. По случаю юбилея представители "Лиги смеха" анонсировали серию бесплатных концертов.

По официальной информации, авторы проекта решили сделать подарок своим поклонникам, организовав масштабный всеукраинский тур лучших команд "Лиги смеха" по высшим учебным заведениям. Сейчас запланировано около 90 концертов, которые можно будет посетить совершенно бесплатно.

Читайте также: Зеленский запустил флешмоб с песней к сериалу "Слуга народа"

Студенты встретятся с любимыми юмористами в стенах своих вузов. Для этого им нужно будет предварительно зарегистрироваться на сайте. Посещение события будет возможно только со студенческим билетом.


"Лига смеха" отправилась во всеукраинский тур по вузам / пресс-служба "Студии "Квартал 95"

Во всеукраинском турне "Лиги смеха" примут участие "Загорецкая Л.С.", "VIP-Тернополь", "Винницкие", Луганская сборная, "Днепр", "Трио разные", "Николь Кидман", "Стадион "Дубрава", "Ветераны космических войск", "Отдыхаем вместе", Сборная Кременчуга, "30+" и др. В каждом городе будут выступать несколько команд, которые покажут студентам лучшие свои номера.

Стоит отметить, что всеукраинское турне началось сегодня, 15 ноября. В концертном зале Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского состоялось первое выступление трех команд – "Стояновка", Луганская сборная и "Стадион "Дубрава". До 3000 студентов стали очевидцами премьеры юмористического марафона.

Теги: LifeStyle Новости Украины Квартал 95 Анонс
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Черная пятница: 5 советов для удачных покупок
сегодня 12:00 Черная пятница: 5 советов для удачных покупок
Яніна Ткачук 375
Ольге Куриленко – 38: топ-5 фильмов с голливудской актрисой украинского происхождения
14 ноября 13:16 Ольге Куриленко – 38: топ-5 фильмов с голливудской актрисой украинского происхождения
412
Дочь Стэна Ли раскрыла имя нового супергероя, которого создатель комиксов придумал перед смертью
14 ноября 12:56 Дочь Стэна Ли раскрыла имя нового супергероя, которого создатель комиксов придумал перед смертью
413
Игра престолов: известна дата премьеры 8 сезона
14 ноября 10:00 Игра престолов: известна дата премьеры 8 сезона
381
Кто победит в шоу "Танцы со звездами 2018"? Ваше мнение
13 ноября 20:18 Кто победит в шоу "Танцы со звездами 2018"? Ваше мнение
905
Лучшие фильмы с участием Стэна Ли студии Marvel
13 ноября 18:00 Лучшие фильмы с участием Стэна Ли студии Marvel
260
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук