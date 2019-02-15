Как приготовить домашние котлеты из фарша: простой рецепт

111 Читати новину українською
Как приготовить котлеты
Как приготовить котлеты / Фото из открытых источников

В кулинарии одним из простейших продуктов для приготовления мясного блюда считается фарш. Все мы любим сочные домашние котлетки, так как же их правильно приготовить – читайте далее.

Домашние котлеты из фарша – это всегда вкусное и питательное блюдо. Рецепт приготовления является простым, однако в нем есть некоторые тонкости, которых следует придерживаться, чтобы котлета получилась сочной.

Читайте также: Рецепт пиццы: простые варианты, которые можно приготовить дома

Как приготовить домашние котлеты

Ингредиенты:
– 600 г фарша (свино-яловичного);
– 1 яйцо;
– 1 лук;
– 1 зубчик чеснока;
– 50 г хлеба;
– 100 мл молока;
– масло для жарки;
– перец черный молотый;
– соль;
– панировочные сухари.

Рецепт приготовления домашних котлет:

1. Несколько кусочков хлеба нарежьте и замочите в молоке. Если молока нет, его можно заменить водой.

2. Почистите лук и зубчик чеснока. Потрите лук на мелкой терке. Чеснок выдавите с помощью чеснокодавки.

3. Добавьте лук и чеснок к фаршу. Добавьте черный молотый перец и соль по вкусу.

4. К смеси добавьте 1 яйцо и размешайте.

5. Отбейте фарш и поделите его на несколько частей.

6. На доску высыпьте панировочные сухари. Выделите из фарша небольшие шарики. Полностью обкатайте котлету в сухарях, а потом ножом нажмите на нее, чтобы придать толщину. С помощью руки, придайте котлете овальной или же продолговатой формы.

7. Поставьте сковородку на средний огонь и обжарьте котлеты до румяного цвета.

Домашні котлети
Домашние котлеты

Готово!

Домашние котлеты можно подавать с любым гарниром. Это может быть картофельное пюре, спагетти, тушеные овощи, салаты, крупы. Дополнить блюдо можно разнообразными соусами.

Смотрите видео, как приготовить домашние котлеты:

Советы по приготовлению домашних котлет:

1. Если у вас нет яйца, то можете готовить котлеты без него. Они все равно будут держать форму.

2. Сочные котлеты выйдут, если вы добавите к фаршу сухой хлеб, а не свежий.

3. Сформированные котлеты не обязательно жарить все. Вы можете поставить их в морозильную камеру, но обязательно на доску, чтобы они не склеились. Также они должны быть обкатанными в панировочных сухарях.

Приятного аппетита!

blog_ava
Должен выполнить три условия: Вакарчук рассказал, за кого проголосует на выборах
сегодня
461
Теги: LifeStyle Food and Drinks
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Когда начало Великого поста 2019: история и правила соблюдения
сегодня 12:20 Когда начало Великого поста 2019: история и правила соблюдения
2934
15 февраля – Сретение Господне: традиции и приметы
сегодня 09:04 15 февраля – Сретение Господне: традиции и приметы
52382
Куда пойти в Киеве в выходные: афиша на 14-17 февраля
14 февраля 18:40 Куда пойти в Киеве в выходные: афиша на 14-17 февраля
140
Как приготовить полезные конфеты: пошаговый рецепт
14 февраля 17:09 Как приготовить полезные конфеты: пошаговый рецепт
Олена Кандяк 373
От обычной жизни до невиданных высот: топ-5 украинских моделей, которые покорили мир
14 февраля 14:00 От обычной жизни до невиданных высот: топ-5 украинских моделей, которые покорили мир
Юлія Турелик 1008
20 романтических хитов ко Дню Святого Валентина
14 февраля 11:15 20 романтических хитов ко Дню Святого Валентина
2486
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук