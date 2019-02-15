Как приготовить домашние котлеты из фарша: простой рецепт

В кулинарии одним из простейших продуктов для приготовления мясного блюда считается фарш. Все мы любим сочные домашние котлетки, так как же их правильно приготовить – читайте далее.

Домашние котлеты из фарша – это всегда вкусное и питательное блюдо. Рецепт приготовления является простым, однако в нем есть некоторые тонкости, которых следует придерживаться, чтобы котлета получилась сочной.

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Как приготовить домашние котлеты

Ингредиенты:

– 600 г фарша (свино-яловичного);

– 1 яйцо;

– 1 лук;

– 1 зубчик чеснока;

– 50 г хлеба;

– 100 мл молока;

– масло для жарки;

– перец черный молотый;

– соль;

– панировочные сухари.

Рецепт приготовления домашних котлет:

1. Несколько кусочков хлеба нарежьте и замочите в молоке. Если молока нет, его можно заменить водой.

2. Почистите лук и зубчик чеснока. Потрите лук на мелкой терке. Чеснок выдавите с помощью чеснокодавки.

3. Добавьте лук и чеснок к фаршу. Добавьте черный молотый перец и соль по вкусу.

4. К смеси добавьте 1 яйцо и размешайте.

5. Отбейте фарш и поделите его на несколько частей.

6. На доску высыпьте панировочные сухари. Выделите из фарша небольшие шарики. Полностью обкатайте котлету в сухарях, а потом ножом нажмите на нее, чтобы придать толщину. С помощью руки, придайте котлете овальной или же продолговатой формы.

7. Поставьте сковородку на средний огонь и обжарьте котлеты до румяного цвета.



Домашние котлеты

Готово!

Домашние котлеты можно подавать с любым гарниром. Это может быть картофельное пюре, спагетти, тушеные овощи, салаты, крупы. Дополнить блюдо можно разнообразными соусами.

Смотрите видео, как приготовить домашние котлеты:

Советы по приготовлению домашних котлет:

1. Если у вас нет яйца, то можете готовить котлеты без него. Они все равно будут держать форму.

2. Сочные котлеты выйдут, если вы добавите к фаршу сухой хлеб, а не свежий.

3. Сформированные котлеты не обязательно жарить все. Вы можете поставить их в морозильную камеру, но обязательно на доску, чтобы они не склеились. Также они должны быть обкатанными в панировочных сухарях.

Приятного аппетита!