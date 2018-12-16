Как приготовить душистые панкейки: рецепт американских блинов
Рыхлые и душистые панкейки могут стать отличной альтернативой для завтрака. Блюдо очень напоминает оладьи, а в сочетании со сладким джемом панкейк непременно придётся по вкусу и взрослым, и детям.
Блогеры утверждают, что любой начинающий кулинар сможет воспроизвести рецепт американского завтрака на своей кухне. Поэтому попробуйте и вы душистые панкейки.
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Как приготовить американские панкейки рецепт блюда на 10 оладий
Ингредиенты:
250 мл молока
40 г масла;
1 яйцо;
4 ст.л. сахара,
1 ч.л. разрыхлителя для теста;
1/4 ч.л. соли;
170 г муки.
В сухой посуде смешайте просеянную муку, сахар, разрыхлитель для теста и соль.
В отдельной емкости взбейте яйцо. В него влейте молоко и растопленное масло и хорошо перемешайте. Добавьте мучную смесь со специями и замешайте тесто, как на оладьи.
Прожарь панкейк на сковороде до золотистого цвета. В оригинале, их размер должен быть больше украинских оладьи. Подавайте панкейк с любимыми джемами, сиропами или медом.