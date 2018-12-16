Как приготовить душистые панкейки: рецепт американских блинов

Рыхлые и душистые панкейки могут стать отличной альтернативой для завтрака. Блюдо очень напоминает оладьи, а в сочетании со сладким джемом панкейк непременно придётся по вкусу и взрослым, и детям.

Блогеры утверждают, что любой начинающий кулинар сможет воспроизвести рецепт американского завтрака на своей кухне. Поэтому попробуйте и вы душистые панкейки.

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Как приготовить американские панкейки рецепт блюда на 10 оладий

Ингредиенты:

250 мл молока

40 г масла;

1 яйцо;

4 ст.л. сахара,

1 ч.л. разрыхлителя для теста;

1/4 ч.л. соли;

170 г муки.

В сухой посуде смешайте просеянную муку, сахар, разрыхлитель для теста и соль.

В отдельной емкости взбейте яйцо. В него влейте молоко и растопленное масло и хорошо перемешайте. Добавьте мучную смесь со специями и замешайте тесто, как на оладьи.

Прожарь панкейк на сковороде до золотистого цвета. В оригинале, их размер должен быть больше украинских оладьи. Подавайте панкейк с любимыми джемами, сиропами или медом.