Как приготовить идеальные макаруны: рецепт изысканного десерта
Макаруны – всем нам известное французское миндальное печенье, которое любит каждый из нас. Десерт, конечно, очень красивый и вкусный, но его приготовление является довольно сложным процессом. Как приготовить макаруны – читайте в материале.
Макарун – это своеобразное печенье-сэндвич, которое можно готовить в разных цветах. Это и делает известный десерт таким популярным. Кроме незабываемого вкуса, макаруны имеют такой аппетитный вид, что от них просто невозможно отказаться. Как их приготовить – читайте далее.
Читайте также: Яблочная шарлотка в мультиварке: быстрый рецепт приготовления вкусного десерта
Рецепт приготовления макарунов
Ингредиенты для теста:
– 45 г молотого миндаля;
– 75 г сахарной пудры;
– 10 г сахара;
– 1 белок;
– порошковый пищевой краситель.
Ингредиенты для крема:
– 50 мл молока;
– 80 мл сливок;
– 120 г сахара;
– 20 г ванильного сахара;
– 2 желтка;
– 170 г полусоленого сливочного масла.
Рецепт макарунов
Как приготовить макаруны:
1. Перед началом приготовления десерта выложите яйцо из холодильника, чтобы оно нагрелось до комнатной температуры. Отделите белок от желтка.
2. Смешайте сахарную пудру с миндальной и просейте через мелкое сито.
3. Застелите противень пергаментной бумагой.
4. Взбейте белок до средней густоты пены, добавьте 10 г сахара и взбивайте до устойчивой пены, затем добавьте краситель.
5. Добавьте сахарно-миндальную смесь в три этапа, перемешивая сверху вниз, чтобы не повредить пузырьки.
6. Выложите смесь в кондитерский мешочек и выложите на противень макаруны. Диаметр печенья должен быть около 2-3 см, расстояние между кружочками 3-4 сантиметра.
7. Оставьте макаруны на 20 минут до образования корочки. Проверяйте готовность пальцем: если ничего не прилипает, можно перемещать противень в духовку.
8. Духовку разогрейте до 140 градусов, выпекайте десерт около 10 минут. Проверить готовность можно зубочисткой. Если печенье твердое – его можно извлекать.
9. Поставьте противень на холодную поверхность, сразу же переверните все макаруны вверх дном, чтобы испарилась лишняя влага.
Как приготовить макаруны: рецепт
Как приготовить крем для макарунов:
Читайте также: Как сделать сырники: простые рецепты приготовления
1. Молоко с ванильным сахаром доведите до кипения.
2. Взбейте желтки до посветления с 20 граммами сахара и 140 граммами сливочного масла комнатной температуры.
3. Добавьте в смесь одну ложку молока, размешайте и перелейте в кастрюлю с остальным молоком. Постоянно помешивая, доведите массу до загустения и охладите – это ванильная основа крема.
4. 100 граммов сахара растопите до состояния карамели.
5. Доведите до кипения сливки в отдельной емкости и добавьте их в горячую карамель. Затем добавьте остатки масла и готовьте на маленьком огне до однородной кремообразной массы.
6. Охладите все и смешайте с ванильным кремом.
Смажьте макаруны кремом, слегка скрепите и поставьте в холодильник на час.
Рецепт миндального десерта – макаруна
Смотрите видео, как приготовить макаруны: