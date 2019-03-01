Как приготовить идеальные макаруны: рецепт изысканного десерта

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Как приготовить идеальные макаруны: рецепт изысканного десерта
Как приготовить идеальные макаруны: рецепт изысканного десерта / www.1zoom.ru

Макаруны – всем нам известное французское миндальное печенье, которое любит каждый из нас. Десерт, конечно, очень красивый и вкусный, но его приготовление является довольно сложным процессом. Как приготовить макаруны – читайте в материале.

Макарун – это своеобразное печенье-сэндвич, которое можно готовить в разных цветах. Это и делает известный десерт таким популярным. Кроме незабываемого вкуса, макаруны имеют такой аппетитный вид, что от них просто невозможно отказаться. Как их приготовить – читайте далее.

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Рецепт приготовления макарунов

Ингредиенты для теста:
– 45 г молотого миндаля;
– 75 г сахарной пудры;
– 10 г сахара;
– 1 белок;
– порошковый пищевой краситель.

Ингредиенты для крема:
– 50 мл молока;
– 80 мл сливок;
– 120 г сахара;
– 20 г ванильного сахара;
– 2 желтка;
– 170 г полусоленого сливочного масла.

Рецепт макарунів
Рецепт макарунов

Как приготовить макаруны:

1. Перед началом приготовления десерта выложите яйцо из холодильника, чтобы оно нагрелось до комнатной температуры. Отделите белок от желтка.

2. Смешайте сахарную пудру с миндальной и просейте через мелкое сито.

3. Застелите противень пергаментной бумагой.

4. Взбейте белок до средней густоты пены, добавьте 10 г сахара и взбивайте до устойчивой пены, затем добавьте краситель.

5. Добавьте сахарно-миндальную смесь в три этапа, перемешивая сверху вниз, чтобы не повредить пузырьки.

6. Выложите смесь в кондитерский мешочек и выложите на противень макаруны. Диаметр печенья должен быть около 2-3 см, расстояние между кружочками 3-4 сантиметра.

7. Оставьте макаруны на 20 минут до образования корочки. Проверяйте готовность пальцем: если ничего не прилипает, можно перемещать противень в духовку.

8. Духовку разогрейте до 140 градусов, выпекайте десерт около 10 минут. Проверить готовность можно зубочисткой. Если печенье твердое – его можно извлекать.

9. Поставьте противень на холодную поверхность, сразу же переверните все макаруны вверх дном, чтобы испарилась лишняя влага.

Як приготувати макаруни: рецепт
Как приготовить макаруны: рецепт

Как приготовить крем для макарунов:

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1. Молоко с ванильным сахаром доведите до кипения.

2. Взбейте желтки до посветления с 20 граммами сахара и 140 граммами сливочного масла комнатной температуры.

3. Добавьте в смесь одну ложку молока, размешайте и перелейте в кастрюлю с остальным молоком. Постоянно помешивая, доведите массу до загустения и охладите – это ванильная основа крема.

4. 100 граммов сахара растопите до состояния карамели.

5. Доведите до кипения сливки в отдельной емкости и добавьте их в горячую карамель. Затем добавьте остатки масла и готовьте на маленьком огне до однородной кремообразной массы.

6. Охладите все и смешайте с ванильным кремом.

Смажьте макаруны кремом, слегка скрепите и поставьте в холодильник на час.

Рецепт мигдалевого десерту – макаруна
Рецепт миндального десерта – макаруна

Смотрите видео, как приготовить макаруны:

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Теги: LifeStyle Рецепты десертов – рецепты приготовления с фото Food and Drinks
Источник: LifeStyle 24
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