Как приготовить капкейки: рецепт популярного десерта

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Как приготовить капкейки
Как приготовить капкейки / unsplash.com

Капкейки – это сладкие и пышные пирожные, которые украшаются кремом. Десерт является идеальным дополнением к кофе или чаю. Как правильно приготовить капкейки в домашних условиях – читайте в нашем материале.

Ингредиенты, необходимые для приготовления капкейков – достаточно просты. Их можно найти на кухне у каждой хозяйки, которая любит печь десерты. К тому же, для приготовления капкейков идет совсем мало времени.

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Как приготовить классический капкейк

Ингредиенты для теста:
200 г сливочного масла;
400 г муки;
300 г сахара;
240 мл молока;
2 яйца;
2 ч. л. разрыхлителя;
две щепотки соли.

Рецепт приготовления классических капкейков:

1. Взбейте масло и сахар до такой консистенции, чтобы сахар полностью растворился.

2. Добавьте яйца и соль и снова взбивайте.

3. Просейте муку, перемешайте с разрыхлителем и влейте молока. Тесто перемешайте до однородной массы, чтобы не было комочков.

4. Тесто залейте в бумажные формочки для кексов. Наполняйте тестом чуть больше, чем на половину.

5. Поставьте в разогретую духовку при температуре 175 С на 30 минут.

Ингредиенты для крема:
300 г сливочного сыра;
100 г сахарной пудры;
100 мл сливок;
1 ч. л. ванильного сахара.

Рецепт приготовления крема:

1. Взбейте в миксере 300 г холодного сливочного сыра и 100 граммов сахарной пудры.

2. К однородной массе добавьте 100 мг холодных сливок и взбивайте до тех пор, пока крем не станет пышным.

Рецепт класичного капкейку
Рецепт классического капкейка

Класичний капкейк

Классический капкейк

Как приготовить шоколадный капкейк

Ингредиенты на 15 порций для теста:
100 г сливочного масла;
60 г темного шоколада;
100 г сахара;
2 яйца;
130 г муки;
50 г какао-порошка;
100 г сметаны;
1 ч.л. разрыхлителя.

Рецепт приготовления шоколадных капкейков:

1. Масло и шоколад измельчите и растопите на водяной бане или в микроволновке.

2. Растопленную шоколадную массу оставляем на 5 минут остыть.

3. К массе добавляем сахар, тщательно перемешивая.

4. Добавляем яйца и сметану.

5. Муку, какао и разрыхлитель добавляем в тесто и перемешиваем.

6. Тесто выкладываем в формочки и выпекаем при температуре 180 С. Время приготовления 25-30 минут.

Ингредиенты для крема:
50 г сливочного сыра;
80 г сливочного масла;
80 г сахарной пудры;
80 г темного шоколада.

1. Растопите шоколад на водяной бане.

2. Сливочное масло и сливочный сыр взбейте миксером.

3. Добавьте сахарную пудру и охлажденный растопленный шоколад.

Рецепт шоколадого капкейку
Рецепт шоколадного капкейка

Шоколадний капкейк
Шоколадный капкейк

Как приготовить морковный капкейк

Ингредиенты на 8 порций для теста:
200 г пшеничной муки;
100 мл масла;
40 г изюма;
50 мл молока;
1 ч. л. имбиря;
2 ч. л. разрыхлителя;
200 г моркови;
100 г сахара;
1 яйцо;
1 г ванилина;
1 ч. л. корицы.

Рецепт приготовления морковных капкейков:

1. Смешайте муку с разрыхлителем и добавьте ванильный сахар, корицу, имбирь и перемешайте до однородности.

2. Смешайте яйцо с сахаром и взбейте вилкой так, чтобы образовалась яичная пена. Добавьте туда масло без запаха и снова взбивайте.

3. Добавьте жидкость в сухую смесь и перемешайте.

4. Очистите и натрите мелко морковь. Добавьте в тесто.

5. Добавьте теплое молоко и перемешайте.

6. На 10 минут залейте изюм кипятком, высушите и добавьте в тесто.

7. Выложите по 1 ложке теста в бумажные формочки.

8. Выпекайте кексы 25-30 минут.

Ингредиенты для крема:
170 г сливочного сыра;
55 г сливочного масла;
50 г сахарной пудры.

1. Смешайте холодный творог, мягкое масло и сахарную пудру до однородной массы.

2. С помощью кондитерского мешка украсьте капкейки кремом.

капкейк
Рецепт морковного капкейка

Смотрите видео, как приготовить морковные капкейки:

Смотрите фото, как можно красиво украсить капкейки:

Оформлення капкейків
Оформление капкейков

Як прикрасити капкейки
Как украсить капкейки

капкейк
Оформление капкейков

капкейк
Как украсить капкейки

капкейк
Как оформить капкейки

Приятного аппетита​!

Теги: LifeStyle Food and Drinks Рецепты десертов – рецепты приготовления с фото
Источник: 24 канал
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