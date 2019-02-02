Как приготовить капкейки: рецепт популярного десерта
Капкейки – это сладкие и пышные пирожные, которые украшаются кремом. Десерт является идеальным дополнением к кофе или чаю. Как правильно приготовить капкейки в домашних условиях – читайте в нашем материале.
Ингредиенты, необходимые для приготовления капкейков – достаточно просты. Их можно найти на кухне у каждой хозяйки, которая любит печь десерты. К тому же, для приготовления капкейков идет совсем мало времени.
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Как приготовить классический капкейк
Ингредиенты для теста:
200 г сливочного масла;
400 г муки;
300 г сахара;
240 мл молока;
2 яйца;
2 ч. л. разрыхлителя;
две щепотки соли.
Рецепт приготовления классических капкейков:
1. Взбейте масло и сахар до такой консистенции, чтобы сахар полностью растворился.
2. Добавьте яйца и соль и снова взбивайте.
3. Просейте муку, перемешайте с разрыхлителем и влейте молока. Тесто перемешайте до однородной массы, чтобы не было комочков.
4. Тесто залейте в бумажные формочки для кексов. Наполняйте тестом чуть больше, чем на половину.
5. Поставьте в разогретую духовку при температуре 175 С на 30 минут.
Ингредиенты для крема:
300 г сливочного сыра;
100 г сахарной пудры;
100 мл сливок;
1 ч. л. ванильного сахара.
Рецепт приготовления крема:
1. Взбейте в миксере 300 г холодного сливочного сыра и 100 граммов сахарной пудры.
2. К однородной массе добавьте 100 мг холодных сливок и взбивайте до тех пор, пока крем не станет пышным.
Рецепт классического капкейка
Классический капкейк
Как приготовить шоколадный капкейк
Ингредиенты на 15 порций для теста:
100 г сливочного масла;
60 г темного шоколада;
100 г сахара;
2 яйца;
130 г муки;
50 г какао-порошка;
100 г сметаны;
1 ч.л. разрыхлителя.
Рецепт приготовления шоколадных капкейков:
1. Масло и шоколад измельчите и растопите на водяной бане или в микроволновке.
2. Растопленную шоколадную массу оставляем на 5 минут остыть.
3. К массе добавляем сахар, тщательно перемешивая.
4. Добавляем яйца и сметану.
5. Муку, какао и разрыхлитель добавляем в тесто и перемешиваем.
6. Тесто выкладываем в формочки и выпекаем при температуре 180 С. Время приготовления 25-30 минут.
Ингредиенты для крема:
50 г сливочного сыра;
80 г сливочного масла;
80 г сахарной пудры;
80 г темного шоколада.
1. Растопите шоколад на водяной бане.
2. Сливочное масло и сливочный сыр взбейте миксером.
3. Добавьте сахарную пудру и охлажденный растопленный шоколад.
Рецепт шоколадного капкейка
Шоколадный капкейк
Как приготовить морковный капкейк
Ингредиенты на 8 порций для теста:
200 г пшеничной муки;
100 мл масла;
40 г изюма;
50 мл молока;
1 ч. л. имбиря;
2 ч. л. разрыхлителя;
200 г моркови;
100 г сахара;
1 яйцо;
1 г ванилина;
1 ч. л. корицы.
Рецепт приготовления морковных капкейков:
1. Смешайте муку с разрыхлителем и добавьте ванильный сахар, корицу, имбирь и перемешайте до однородности.
2. Смешайте яйцо с сахаром и взбейте вилкой так, чтобы образовалась яичная пена. Добавьте туда масло без запаха и снова взбивайте.
3. Добавьте жидкость в сухую смесь и перемешайте.
4. Очистите и натрите мелко морковь. Добавьте в тесто.
5. Добавьте теплое молоко и перемешайте.
6. На 10 минут залейте изюм кипятком, высушите и добавьте в тесто.
7. Выложите по 1 ложке теста в бумажные формочки.
8. Выпекайте кексы 25-30 минут.
Ингредиенты для крема:
170 г сливочного сыра;
55 г сливочного масла;
50 г сахарной пудры.
1. Смешайте холодный творог, мягкое масло и сахарную пудру до однородной массы.
2. С помощью кондитерского мешка украсьте капкейки кремом.
Рецепт морковного капкейка
Смотрите видео, как приготовить морковные капкейки:
Смотрите фото, как можно красиво украсить капкейки:
Оформление капкейков
Как украсить капкейки
Оформление капкейков
Как украсить капкейки
Как оформить капкейки
Приятного аппетита!