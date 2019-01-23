Как приготовить лаваш: простой и быстрый рецепт

Лаваш – основной ингредиент многих блюд, которые мы очень любим. Он является первоочередной составляющей шаурмы, кебаба или рулетов, которые мы так любим на праздничном столе. Приготовить его можно самостоятельно дома, поэтому пошаговый рецепт – читайте дальше.

Лаваш – пресный белый хлеб в виде тонкой лепешки из пшеничной муки. Он считается одним из древнейших видов хлеба на Ближнем Востоке и Кавказе. Также лаваш является чрезвычайно питательным и диетическим. Его можно употреблять всем и не переживать о фигуре. Он помогает регулировать уровень углеводов в организме человека, а в его составе много минералов и витаминов.

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Лаваш содержит в себе клетчатку, фосфор, марганец, медь, цинк, железо, магний, витамины В6, В3, В1, Е, РР. Добавляя лаваш в рацион, вы улучшите пищеварение и укрепите иммунитет. Рекомендуется его есть тем, у кого диагностированы грибковые поражения кишечника или дисбактериоз. Он имеет пониженную кислотность, поэтому люди с заболеваниями желудка могут употреблять такой хлеб.

Рецепт приготовления лаваша

Ингредиенты:

300 г муки;

160 мл горячей воды (остывший кипяток)

0,5 ч. л. соли.

Как приготовить лаваш:

1. В сосуд всыпьте муку, оставив небольшую емкость.

2. В горячей воде растворите соль и вливайте понемногу в муку, тщательно перемешивая.

3. После этого выложите тесто на стол и начинайте месить. Сделайте из теста колобок, поставьте под пленку и дайте постоять 30 минут.

4. Поделите тесто на 6 частей. Каждую часть раскатайте в лепешку толщиной 1-2 миллиметра.

5. Разогрейте сковородку на среднем огне. Важно, чтобы огонь был не слабым и не сильным.

6. Обжаривайте лепешки на сухой сковородке без масла.

Приятного аппетита!