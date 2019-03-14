Как приготовить мармелад в домашних условиях: простой рецепт от Славы Каминской

Вокалистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась с поклонниками простым рецептом приготовления лакомства. На этот раз артистка выбрала душистый мармелад.

Слава Каминская мастерски сочетает вокальную карьеру с материнством. Звезда уделяет много свободного времени своим детям и удивляет их новыми блюдами. Не забывает певица "НеАнгелов" и о своих поклонниках: в сети она делится рецептами блюд, которые готовила на своей кухне.

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Мармелад в домашних условиях



Как приготовить мармелад дома: рецепт / Cook

Ингредиенты:

яблоки или груши – 3-4 шт.,

вода – 1/4 стакана,

агар-агар – 10 г,

ванильный сахар, сок лимона.

1. Яблоки и груши очистите от кожуры и косточек. Порежьте фрукты на кубики и поставьте их на 10 минут в духовую или микроволновую печь.

2. Запеченные фрукты превратите в пюре с помощью блендера.

3. Смешайте в сосуде чуть больше 1/4 стакана воды и один пакетик агар-агара (10 граммов). При желании, можно добавить ваниль и сок лимона, которые сделают вкус мармелада более насыщенным.

4. Доведите смесь до кипения и проварите в течение 3 минут. После этого добавьте к жидкости пюре из яблок и груш. Залейте полученную массу в формочки небольшого размера (можно использовать пустую пластиковую форму от упаковки конфет). Поставьте мармелад на 20 – 25 минут в морозильную камеру.

Как приготовить мармелад дома: смотрите видео от Славы Каминской