Как приготовить пасту карбонара с курицей: рецепт итальянского блюда

85 Читати новину українською
Как приготовить пасту карбонара с курицей: рецепт итальянского блюда
Как приготовить пасту карбонара с курицей: рецепт итальянского блюда / www.stayathomemum.com.au

Итальянская кухня привлекает все больше кулинаров. Ведущее место среди национальных блюд занимает традиционная паста, которая подходит не только взрослым, но и малышам.

Приготовить классическую карбонара с курицей достаточно легко, а ингредиенты для нее найдутся на каждой кухне. Журналисты LifeStyle 24 предлагают вам воссоздать один из самых популярных рецептов блюда и на один день перенестись в солнечную Италию.

Читайте также: Запеченный картофель в сливочном соусе: простой рецепт гарнира

Ингредиенты:
400 г спагетти твердых сортов,
200 г куриного филе,
3 яйца,
100 мл сливок,
50 г твердого сыра,
2 зубчика чеснока,
специи.

Нарежьте куриное филе небольшими кубиками и обжарьте его на сковороде до полной готовности. Добавьте к мясу измельченный чеснок и сливки. Протушить все на легком огне, добавив к соусу специи по вкусу (соль, перец, базилик).

В отдельной посуде сварите спагетти. Отдельно взбейте яйца с щепоткой соли и потертым сыром. Высыпьте готовые спагетти к мясу и залейте все взбитым яйцом. Протушить карбонара в течение 5 минут на легком огне.

Теги: LifeStyle Food and Drinks Здоровое питание
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Во Львове открылась Рождественская ярмарка: сувениры и сладости на сказочных фото
7 декабря 20:30 Во Львове открылась Рождественская ярмарка: сувениры и сладости на сказочных фото
166
Лучшие фильмы декабря: что стоит посмотреть в предновогоднее время
7 декабря 16:00 Лучшие фильмы декабря: что стоит посмотреть в предновогоднее время
Марта Вересюк 728
Выходные в январе 2019: какие праздничные дни ожидают украинцев
7 декабря 15:36 Выходные в январе 2019: какие праздничные дни ожидают украинцев
12640
Поздравление с Новым годом 2019 на украинском языке
7 декабря 14:00 Поздравление с Новым годом 2019 на украинском языке
28491
Католическое Рождество в Украине 2018: какие выходные дни ждут украинцев
7 декабря 11:00 Католическое Рождество в Украине 2018: какие выходные дни ждут украинцев
1522
День святой Екатерины: приметы и традиции украинцев
7 декабря 10:15 День святой Екатерины: приметы и традиции украинцев
10844
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук