Как приготовить пасту карбонара с курицей: рецепт итальянского блюда

Итальянская кухня привлекает все больше кулинаров. Ведущее место среди национальных блюд занимает традиционная паста, которая подходит не только взрослым, но и малышам.

Приготовить классическую карбонара с курицей достаточно легко, а ингредиенты для нее найдутся на каждой кухне. Журналисты LifeStyle 24 предлагают вам воссоздать один из самых популярных рецептов блюда и на один день перенестись в солнечную Италию.

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Ингредиенты:

400 г спагетти твердых сортов,

200 г куриного филе,

3 яйца,

100 мл сливок,

50 г твердого сыра,

2 зубчика чеснока,

специи.

Нарежьте куриное филе небольшими кубиками и обжарьте его на сковороде до полной готовности. Добавьте к мясу измельченный чеснок и сливки. Протушить все на легком огне, добавив к соусу специи по вкусу (соль, перец, базилик).

В отдельной посуде сварите спагетти. Отдельно взбейте яйца с щепоткой соли и потертым сыром. Высыпьте готовые спагетти к мясу и залейте все взбитым яйцом. Протушить карбонара в течение 5 минут на легком огне.