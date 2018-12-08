Как приготовить пасту карбонара с курицей: рецепт итальянского блюда
Итальянская кухня привлекает все больше кулинаров. Ведущее место среди национальных блюд занимает традиционная паста, которая подходит не только взрослым, но и малышам.
Приготовить классическую карбонара с курицей достаточно легко, а ингредиенты для нее найдутся на каждой кухне. Журналисты LifeStyle 24 предлагают вам воссоздать один из самых популярных рецептов блюда и на один день перенестись в солнечную Италию.
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Ингредиенты:
400 г спагетти твердых сортов,
200 г куриного филе,
3 яйца,
100 мл сливок,
50 г твердого сыра,
2 зубчика чеснока,
специи.
Нарежьте куриное филе небольшими кубиками и обжарьте его на сковороде до полной готовности. Добавьте к мясу измельченный чеснок и сливки. Протушить все на легком огне, добавив к соусу специи по вкусу (соль, перец, базилик).
В отдельной посуде сварите спагетти. Отдельно взбейте яйца с щепоткой соли и потертым сыром. Высыпьте готовые спагетти к мясу и залейте все взбитым яйцом. Протушить карбонара в течение 5 минут на легком огне.