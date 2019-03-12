Как приготовить песочное печенье: рецепт десерта

Песочное печенье – отличный десерт к чаю или кофе. Приготовить его очень легко, ведь в его состав входит только мука, яйца, сахар, масло и соль. Из-за сахара и масла в большом количестве тесто становится рассыпчатым, из-за чего десерт и получил название "песочного". Как приготовить печенье – читайте дальше.

Домашнее печенье всегда вкуснее, чем из магазина. Его можно сделать с начинкой, которая вам нравится, посыпать сверху орешками или полить глазурью. К тому же, приготовление песочного печенья не занимает много времени. Также размер печенья и его форма зависит только от вас. Как приготовить песочное печенье в домашних условиях – читайте в материале.

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Рецепт песочного печенья

Ингредиенты:

– 250 г муки;

– 200 г сливочного масла комнатной температуры;

– 100 г сахара или сахарной пудры;

– 1 яйцо или 2 яичных желтка;

– щепотка соли.



Рецепт песочного печенья

Как приготовить песочное печенье:

1. Сливочное масло, сахар и щепотку соли соедините и перемешайте с помощью миксера. Однако не взбивайте очень долго.

2. К смеси добавьте желтки или яйцо.

3. В объемную миску насыпьте муки и сделайте внутри ямку. Туда положите масляную смесь. Подсыпайте муку с краев, замесив тесто так, чтобы оно не прилипало к рукам.

4. Разомните тесто рукой несколько раз. Однако месите очень долго, ведь после выпечки оно станет невкусным и твердым.

5. Заверните тесто в пищевую пленку и поставьте на час в холодильник. После этого раскатайте и формируйте в любые формы, которые вам по душе. Вы можете использовать специальные формы для выпекания. Выпекать песочное печенье следует при температуре 180-200 градусов.

Приятного аппетита!