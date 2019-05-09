Как приготовить полезные маффины: рецепт от Кортни Кардашян

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Кортни Кардашян поделилась рецептом приготовления маффинов
Кортни Кардашян поделилась рецептом приготовления маффинов / poosh.com

Сладости – любимая еда всех детей. Однако и они могут быть полезными, убеждает светская львица и бизнесвумен Кортни Кардашян. Для своих потомков, 6-летней Пенелопы, 9-летнего Мэйсона и 4-летнего Рейна, она готовит полезные маффины.

В начале апреля Кортни Кардашян запустила новый проект с названием Poosh. Контент бьюти-платформы состоит из новостей о красоте, здоровом образе жизни, мотивации и успехе. В частности, звезда реалити-шоу охотно делится секретами ухода за своим телом и кулинарными рецептами.

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Так, знаменитая американка решила рассказать подписчикам, как приготовить вкусные и полезные маффины. По словам Кортни Кардашян, блюдо непременно понравится как детям, так и взрослым.

Ингредиенты:
– 2 спелых банана,
– 2 яйца,
– 1/4 стакана кленового сиропа,
– 2 чайные ложки ванильного сахара,
– 1 чашка несладкого миндального молока,
– 3/4 стакана кокосового йогурта,
– 3 чашки овсяных хлопьев без глютена,
– 2 чайные ложки разрыхлителя для теста,
– 2 чайные ложки корицы,
– темный шоколад.

Как приготовить полезные маффины: рецепт от Кортни Кардашян

1. В большом сосуде измельчите бананы. Лучше всего это сделать обычной вилкой.

2. В полученную массу добавьте 2 яйца, кленовый сироп, молоко, кокосовый йогурт и ваниль. Все тщательно перемешайте с помощью миксера.

3. В однородную массу добавьте овсяные хлопья и перемешайте все. После этого всыпьте в тесто разрыхлитель и корицу. После этого добавьте измельченный шоколад (Кортни Кардашян выбирает кондитерский шоколад круглой формы).

4. Возьмите формы для выпечки кексов. Заполните их тестом, оставив всего несколько миллиметров до конца. Пеките маффины в течение 30 минут при температуре 180 градусов. Лакомьтесь приготовленной сладостью после остывания.

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Теги: LifeStyle Рецепты десертов – рецепты приготовления с фото Здоровое питание Кортни Кардашян Food and Drinks
Источник: LifeStyle 24
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