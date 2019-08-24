Как приготовить постный борщ без картофеля: рецепт от Ольги Сумской

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Ольга Сумская
Ольга Сумская / Instagram / @olgasumska

Популярная украинская актриса Ольга Сумская может поделиться секретами не только успешной карьеры, но и по уходу за собой, психологии отношений и воспитания детей, а также кулинарными талантами.

К примеру, во время Рождества эксклюзивно для LifeStyle 24 Ольга Сумская раскрыла секреты приготовления праздничной кутьи по бабушкиному рецепту. Актриса часто делится своими рецептами еще и с поклонниками в социальных сетях.

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Особенно звезда не скрывает любовь к украинской кухне. В Instagram-Stories актриса поделилась рецептом приготовления постного борща без картофеля.

На приготовление постного борща Ольге хватило около 15 минут и рецепт является очень простым, его может повторить любой.

Приготовление постного борща: рецепт

– В кипящую на небольшом огне воду трем свеклу, морковь, сладкий перец, режем лук;
– Через 10 минут добавляем капусту, трем три крупных помидора:
– Через 3 минуты добавляем укроп, базилик, специи, немного сахара.
– Выключаем огонь, поливаем нерафинированным оливковым маслом.

пісний борщ без картоплі
Постный борщ – рецепт от Ольги Сумской / Instagram / @olgasumska

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Ольга Сумская Food and Drinks
Источник: LifeStyle 24
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