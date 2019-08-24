Как приготовить постный борщ без картофеля: рецепт от Ольги Сумской
Популярная украинская актриса Ольга Сумская может поделиться секретами не только успешной карьеры, но и по уходу за собой, психологии отношений и воспитания детей, а также кулинарными талантами.
К примеру, во время Рождества эксклюзивно для LifeStyle 24 Ольга Сумская раскрыла секреты приготовления праздничной кутьи по бабушкиному рецепту. Актриса часто делится своими рецептами еще и с поклонниками в социальных сетях.
Читайте также: Как Ольга Сумская выглядела в школьные годы: архивные фото актрисы
Особенно звезда не скрывает любовь к украинской кухне. В Instagram-Stories актриса поделилась рецептом приготовления постного борща без картофеля.
На приготовление постного борща Ольге хватило около 15 минут и рецепт является очень простым, его может повторить любой.
Приготовление постного борща: рецепт
– В кипящую на небольшом огне воду трем свеклу, морковь, сладкий перец, режем лук;
– Через 10 минут добавляем капусту, трем три крупных помидора:
– Через 3 минуты добавляем укроп, базилик, специи, немного сахара.
– Выключаем огонь, поливаем нерафинированным оливковым маслом.
Постный борщ – рецепт от Ольги Сумской / Instagram / @olgasumska
Выбор редакции
-
Скарлетт Йохансон стала самой дорогой актрисой Голливуда: рейтинг Forbesсегодня , 16:01
-
День Независимости Украины 2019: как Тина Кароль, Дзиздьо и другие звезды поздравляют украинцевсегодня , 12:26
-
В День Независимости в Киеве пройдет два шествия: программа самых интересных мероприятий23 августа , 20:30