Как приготовить сочный львовский сырник рецепт от Ольги Сумской

Актриса Ольга Сумская, кроме потрясающей карьеры, является еще и прекрасным кулинаром и блогером. В разгар пасхальных праздников звезда решила раскрыть свой секрет приготовления львовского сырника.

По словам Ольги Сумской, поделиться рецептом ее просили подписчики блога. Поэтому актриса не устояла от многочисленных сообщений и рассказала, как каждая хозяйка может сделать львовский сырник на своей кухне.

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"Христос Воскрес! Друзья, получила сотни сообщений, чтобы я поделилась рецептиком львовского сырника. Выполняю", – написала Ольга Сумская.

Как приготовить львовский сырник рецепт Ольги Сумской

Ингредиенты:

1 кг творога,

5 яиц,

ванильный сахар,

сахар (по вкусу),

изюм, курага.

1. Сыр выколотить до однородной массы (чтобы не было комочков). Добавить в него яйца, сахар и ваниль. Взбивать до полного растворения сахара. Перед выпеканием попробуйте массу на вкус и при необходимости еще подсластите сырник.

2. В сыр добавьте изюма по вкусу и измельченную курагу. Все тщательно перемешайте.

3. Распределите сыр на две небольшие сковородки для выпечки (желательно круглые). Пеките львовский сырник в течение 1-1,5 часа при температуре 180 градусов.

4. После приготовления полейте сырник шоколадной глазурью. Украсьте десерт орехами или сухофруктами.