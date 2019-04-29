Как приготовить сочный львовский сырник рецепт от Ольги Сумской

5 Читати новину українською
Как печь львовский сырник: рецепт Ольги Сумской
Как печь львовский сырник: рецепт Ольги Сумской / lviv1256.com

Актриса Ольга Сумская, кроме потрясающей карьеры, является еще и прекрасным кулинаром и блогером. В разгар пасхальных праздников звезда решила раскрыть свой секрет приготовления львовского сырника.

По словам Ольги Сумской, поделиться рецептом ее просили подписчики блога. Поэтому актриса не устояла от многочисленных сообщений и рассказала, как каждая хозяйка может сделать львовский сырник на своей кухне.

Читайте также: Рецепт от мамы: Тина Кароль поделилась секретом приготовления творожной пасхи

"Христос Воскрес! Друзья, получила сотни сообщений, чтобы я поделилась рецептиком львовского сырника. Выполняю", – написала Ольга Сумская.

Как приготовить львовский сырник рецепт Ольги Сумской

Ингредиенты:
1 кг  творога,
5 яиц,
ванильный сахар,
сахар (по вкусу),
изюм, курага.

1. Сыр выколотить до однородной массы (чтобы не было комочков). Добавить в него яйца, сахар и ваниль. Взбивать до полного растворения сахара. Перед выпеканием попробуйте массу на вкус и при необходимости еще подсластите сырник.

2. В сыр добавьте изюма по вкусу и измельченную курагу. Все тщательно перемешайте.

3. Распределите сыр на две небольшие сковородки для выпечки (желательно круглые). Пеките львовский сырник в течение 1-1,5 часа при температуре 180 градусов.

4. После приготовления полейте сырник шоколадной глазурью. Украсьте десерт орехами или сухофруктами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Христос Воскрес!Друзі,отримала сотні смс,аби я поділилася рецептиком Львівського сирника!Виконую:жирний домашній сир 1кг(або із супермаркету жирність 15*)змішати з домашніми яйцями(5шт),ваніль,цукор за смаком,додати родзинки різних сортів(світлі і темні) і порізану курагу,викласти у форми,змащені вершковим маслом(можна дві одночасно) і випікати 1-1,5 години при темп.180*.Глазур:я розтопила дві плитки чорного шоколаду(або шоколадні цукерки,які є),додала столову ложку міцної вишневої наливки,дві столові ложки вершків,на малому вогні ретельно мішати,бо воно одразу загускає...Як готовий сирник спікся і вистиг,покриваємо шоколадною помадкою,смажимо грецькі горішки і перемелюємо трохи у м‘ясорубці і посипаємо сирник!Аромат і смак неймовірний!Смачного всім,друзі!️? А як @vitaliyborysyuk куштував Львівський сирник,дивіться у сторіспрямо зараз!

Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska)

 

blog_ava
Тука рассказал, в чем подлость приказа Путина о паспортах для жителей оккупированного Донбасса
сегодня
961
Теги: LifeStyle Пасха Рецепты десертов – рецепты приготовления с фото Food and Drinks
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Годовщина свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма: история любви супругов в фотографиях
сегодня 12:01 Годовщина свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма: история любви супругов в фотографиях
2597
Необычные обычаи Пасхи: как хорошо вы знаете традиции?
28 апреля 12:48 Необычные обычаи Пасхи: как хорошо вы знаете традиции?
1549
Пенелопе Крус – 45: как успешной актрисе удается быть заботливой мамой и секс-символом Испании
28 апреля 12:21 Пенелопе Крус – 45: как успешной актрисе удается быть заботливой мамой и секс-символом Испании
Марта Вересюк 556
Куда поехать на Пасху в Украине: лучшие места для отдыха
28 апреля 11:34 Куда поехать на Пасху в Украине: лучшие места для отдыха
1433
Пасхальные традиции: почему красят яйца на Пасху
28 апреля 11:01 Пасхальные традиции: почему красят яйца на Пасху
Олена Булан 4078
Новости
Больше новостей
Залиште відгук