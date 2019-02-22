Как сделать сырники: простые рецепты приготовления

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Сырники - рецепт сырников - три простых рецепта как приготовить сырники
Рецепт сырников: рецепты приготовления сырников в домашних условиях / samobranka

Нежные, вкусные, сладкие, пышные и даже соленые – это все о домашних сырниках! Кто же их не пробовал? Это блюдо идеально подходит для завтрака, или же его можно подавать просто на десерт. Как сделать вкусные сырники самостоятельно – далее в материале.

Рецепты сырников весьма разные, но главный и неизменный ингредиент – это творог. Поэтому к его выбору отнеситесь ответственно, от его свежести и натуральности зависит вкус блюда.

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Как приготовить классические, диетические и соленые сырники – рецепты этих блюд ниже.

Рецепт классических сырников

Рецепт сирників: рецепти приготування сирників в домашніх умовах

Рецепт классических сырников

Ингредиенты:
- творог – 0,5 кг;
- сахар – 200 г;
- мука пшеничная – 5 ст. л.;
- яйца – 2 шт.;
- масло – 1 ст. л.;
- ванильный сахар – 1 ст. л.;
- щепотка соли.

Рецепт приготовления классических сырников:

1. В глубокую миску выложите творог и хорошо его разомните. Это можно сделать вилкой. Добавьте к творогу соль и сахар и хорошо перемешайте. Затем добавьте яйца и еще раз перемешайте до состояния однородной массы.

2. В массу добавьте муку. Если у вас очень жирный творог, то муки может понадобиться больше. Тесто должно быть довольно густым, чтобы сырники держали форму. Добавьте ванильный сахар и еще раз перемешайте.

3. Делайте сырники мокрыми руками, вы можете возле себя держать миску с холодной водой. После того, как вы сформировали сырник, обваляйте его немного в муке.

4. Разогрейте сковородку, добавьте масло и жарьте на ней сырники с двух сторон до золотистой корочки. Выложите готовые сырники на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла. Такие сырники можно подавать с вареньем, сахарной пудрой или фруктами.

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Рецепт диетических сырников

Рецепт сирників: рецепти приготування сирників в домашніх умовах

Рецепт диетических сырников

Ингредиенты:
- творог — 0,5 кг;
- стевия (заменитель сахара) или мед;
- яйца — 2 шт.;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- ванилин;
- отруби – 4 ч. л.

Рецепт приготовления диетических сырников:

1. В глубокой миске смешайте творог, отруби, разрыхлитель, ванилин и яйца. Тщательно перемешайте. Порошок стевии растворите в горячей воде (примерно 50 мл), влейте в тесто, хорошо перемешайте. Если вы используете мед, то просто добавьте его в тесто столько, сколько пожелаете.

2. Разогрейте духовку. Вы можете готовить диетические сырники на сковородке, но тогда они будут жирнее. В силиконовые формы вылейте тесто сырников и выпекайте 20 минут до золотистой корочки.

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Рецепт соленых сырников с картофелем

Рецепт сирників: рецепти приготування сирників в домашніх умовах

Рецепт соленых сырников с картофелем

Ингредиенты:
- 250 г сыра;
- 1 большая отваренная картофелина;
- 1 яйцо;
- 1 столовая ложка муки;
- масло;
- щепотка соли.

Рецепт приготовления соленых сырников с картофелем:

1. Вареный картофель натрите на терке. В глубокой миске смешайте сыр, картофель, яйца, муку и соль.

2. Жарьте сырники на разогретой сковородке до золотистой корочки. По желанию, их можно запечь также в духовке. Лучше всего соленые сырники подавать со сметаной и зеленью.

Приятного аппетита!

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Теги: LifeStyle Новости Украины Food and Drinks Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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