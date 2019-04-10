Как приготовить винегрет: легкий рецепт постного салата

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Как приготовить винегрет
Как приготовить винегрет / zira.uz

Винегрет – любимый овощной салат многих, ведь он включает в себя большое количество питательных элементов и витаминов. Безусловно, этот салат является достаточно недорогим и вкусным. Предлагаем вам классический рецепт с фасолью и с зеленым горошком.

Салат винегрет лучше всего подходит для постного стола, ведь не содержит в себе мяса и молочных продуктов. Чтобы разнообразить свой рацион – предлагаем вкусный питательный рецепт популярного салата.

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Рецепт приготовления винегрета

Ингредиенты для салата:
– 500 граммов свеклы;
– 300 граммов моркови
– 400 граммов картофеля;
– 200 граммов квашеной капусты;
– 200 граммов соленых огурцов;
– 2 репчатые луковицы;
– 200 граммов консервированного зеленого горошка или вареной фасоли;
– соль, перец по вкусу;
– 5 столовых ложек растительного масла;
– 1 столовая ложка 3% уксуса.

Как приготовить винегрет:

Рецепт вінігрету
Рецепт винегрета

1. Поставьте варить в одну кастрюлю свеклу и в отдельную кастрюлю картофель с морковью. Воду при варке не солите. Время приготовления этих ингредиентов занимает от 20 до 40 минут. Проверить готовность можно с помощью вилки.

2. После приготовления овощи должны остыть в естественных условиях при комнатной температуре. Чтобы ускорить процесс охлаждения не рекомендуется овощи заливать холодной водой, ведь это ухудшат их вкус.

3. Очистите картофель, морковь и свеклу от кожуры.

4. Нарежьте кубиками репчатый лук, картофель, свеклу, морковь и соленые огурцы.

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5. Промойте квашеную капусту в теплой воде и сильно отожмите руками.

6. Если волокна капусты слишком длинные, измельчите ее немного и добавляйте в кастрюлю с другими ингредиентами.

7. Добавьте в салат зеленый горошек или фасоль.

8. Перемешайте ингредиенты и добавьте в салат соль и перец. Заправьте маслом и уксусом.

Приятного аппетита!

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Теги: LifeStyle Food and Drinks Здоровое питание
Источник: Lifestyle 24
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