Как приготовить винегрет: легкий рецепт постного салата

Винегрет – любимый овощной салат многих, ведь он включает в себя большое количество питательных элементов и витаминов. Безусловно, этот салат является достаточно недорогим и вкусным. Предлагаем вам классический рецепт с фасолью и с зеленым горошком.

Салат винегрет лучше всего подходит для постного стола, ведь не содержит в себе мяса и молочных продуктов. Чтобы разнообразить свой рацион – предлагаем вкусный питательный рецепт популярного салата.

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Рецепт приготовления винегрета

Ингредиенты для салата:

– 500 граммов свеклы;

– 300 граммов моркови

– 400 граммов картофеля;

– 200 граммов квашеной капусты;

– 200 граммов соленых огурцов;

– 2 репчатые луковицы;

– 200 граммов консервированного зеленого горошка или вареной фасоли;

– соль, перец по вкусу;

– 5 столовых ложек растительного масла;

– 1 столовая ложка 3% уксуса.

Как приготовить винегрет:



Рецепт винегрета

1. Поставьте варить в одну кастрюлю свеклу и в отдельную кастрюлю картофель с морковью. Воду при варке не солите. Время приготовления этих ингредиентов занимает от 20 до 40 минут. Проверить готовность можно с помощью вилки.

2. После приготовления овощи должны остыть в естественных условиях при комнатной температуре. Чтобы ускорить процесс охлаждения не рекомендуется овощи заливать холодной водой, ведь это ухудшат их вкус.

3. Очистите картофель, морковь и свеклу от кожуры.

4. Нарежьте кубиками репчатый лук, картофель, свеклу, морковь и соленые огурцы.

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5. Промойте квашеную капусту в теплой воде и сильно отожмите руками.

6. Если волокна капусты слишком длинные, измельчите ее немного и добавляйте в кастрюлю с другими ингредиентами.

7. Добавьте в салат зеленый горошек или фасоль.

8. Перемешайте ингредиенты и добавьте в салат соль и перец. Заправьте маслом и уксусом.

Приятного аппетита!