Как приготовить вкусный крамбл с тыквой и апельсином: рецепт десерта

Разнообразие осенних блюд с тыквой покоряет сеть. Блогеры делятся сотнями рецептов, как приготовить ароматные блюда из этого продукта. Один из них – вкусный крамбл с добавлением апельсина.

Тыква очень полезна для желудочного тракта, однако многие не любят ее вкус. Для такой категории украинцев журналисты LifeStyle 24 подобрали блюдо, которое непременно прийдется по вкусу всем. Это осенний крамбл с тыквой и апельсином, рецепт которого является простым и не затратным.

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Как приготовить крамбл с тыквой и апельсином (рецепт)

Ингредиенты:

тыква – 500 г,

апельсин – 2 шт.,

сахар – 120 г,

орехи – 50 г.

Очистите тыкву от кожуры и семян и нарежьте ее небольшими кубиками. Снимите кожуру с апельсинов и отложите ее. Порежте цитрусовый фрукт на небольшие куски.

Поместите на сковороду тыкву и апельсины вместе с соком. Добавьте сахар и вываривайте все на небольшом огне в течение 15-20 минут. В конце приготовления жидкость должна полностью испариться.

Взбейте блендером орехи, щепотку сахарной пудры и цедру апельсина до крошечного состояния. Выложите тыкву в посуду для выпекания и засыпьте ее орехово-апельсиновой крошкой. Выпекайте крамбл в течение 25-30 минут при температуре 180 градусов.