Как приготовить вкусный печеночный торт: пошаговый рецепт

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Печеночный торт - вкусный рецепт приготовления
Как приготовить печеночный торт / chpt.ru

Печеночный торт – неотъемлемый атрибут праздничного стола. Печень является изрядно полезной для нашего организма. В ней содержатся различные микроэлементы и витамины, которые необходимы человеку. Процесс приготовления является очень легким, поэтому его может приготовить любая хозяйка.

Предлагаем вкусный рецепт печеночного торта, который не оставит равнодушным никого. Есть разные варианты, какую именно печень использовать: свинную, говяжью или куриную. Выбор остается за вами.

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Как приготовить печеночный торт

Ингредиенты:
– 600 г куриной печени;
– 2 яйца;
– 4 б. ложки муки;
– 200 мл майонеза;
– 1 морковь;
– 1 лук;
– 70 мл растительного масла;
– 1 ч. ложка соды;
– 1,5 ч. ложки соли;
– специи;
– зелень петрушки.

Рецепт приготовления печеночного торта:

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Как приготовить печеночный торт

1. Натрите на терке морковь, а лук нарежьте кубиками.

2. Промойте куриную печень, удалите лишний жир и перемелите в фарш на мясорубке.

3. Добавить в фарш яйца, муку, соль, специи, пищевую соду и тщательно перемешайте.

5. Печеночный фарш выкладывайте блином на горячую сковороду, обжаривайте с двух сторон под крышкой.

6. Печеночные лепешки сложите на тарелку.

7. Лук с морковью обжарьте на сковородке до готовности.

8. Каждый корж смажьте майонезом, выложите жареный лук с морковью, равномерно распределив по поверхности.

9. По желанию украсьте готовый торт свежей зеленью.

Смотрите видео, как приготовить печеночный торт:

 

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Теги: LifeStyle Food and Drinks
Источник: 24 канал
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