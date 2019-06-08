Как приготовить вкусный завтрак из клубники: рецепт
В сезон клубники приготовьте на завтрак очень нежный и вкусный десерт.
Ингредиенты:
500 г крупной клубники;
200 г любого сливочного сыра;
4 ч. л. сахарной пудры;
1 ч. л. ванилина;
50 г песочного печенья.
Читайте также: Как правильно выбирать клубнику: полезные советы
Приготовление:
1. Промойте клубнику, очистите ее изнутри.
2. В отдельной посуде смешайте творог, сахарную пудру и ванилин до однородной массы. Наполните кондитерский мешок или шприц смесью и нафаршируйте клубнику.
3. Раскрошите печенье и присыпьте клубнику.
4. Подавай сразу же или предварительно охладив.
Источник: Сosmo.com.ua
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии