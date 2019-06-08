Как приготовить вкусный завтрак из клубники: рецепт

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Клубника на завтрак
Клубника на завтрак / unsplash.com

В сезон клубники приготовьте на завтрак очень нежный и вкусный десерт.

Ингредиенты:

500 г крупной клубники;

200 г любого сливочного сыра;

4 ч. л. сахарной пудры;

1 ч. л. ванилина;

50 г песочного печенья.

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Приготовление:

1. Промойте клубнику, очистите ее изнутри.

2. В отдельной посуде смешайте творог, сахарную пудру и ванилин до однородной массы. Наполните кондитерский мешок или шприц смесью и нафаршируйте клубнику.

3. Раскрошите печенье и присыпьте клубнику.

4. Подавай сразу же или предварительно охладив.

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Food and Drinks
Источник: Сosmo.com.ua
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