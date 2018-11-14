Как приготовить запеканку с курицей и овощами: рецепт вкусного ужина

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Запеканка с курицей и овощами: рецепт
Запеканка с курицей и овощами: рецепт / www.bettycrocker.com

Если привычный гарнир и мясо вам уже надоели, пора попробовать делать запеканки. Это отличное блюдо, которое может соединить полезные овощи и сочное мясо, что может понравиться даже ярым гурманам.

Каждая хозяйка имеет свой рецепт запеканки с овощами, ведь в блюда можно добавлять любимые ингредиенты. Журналисты LifeStyle 24 делятся одним из вариантов вкусного ужина, который сможет повторить каждый.

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Как приготовить запеканку с овощами и мясом: рецепт

Запіканка з куркою та овочами

Душистая запеканка с курицей и овощами / www.eatingwell.com

Ингредиенты: куриный фарш – 700 г, цветная капуста – 200 г, брокколи – 200 г, фасоль стручковая – 200 г, помидоры – 2 шт., лук, сливки – 220 мл, сыр твердый – 200 г, мука – 2 ст. л., специи по вкусу.

Цветную капусту, брокколи и фасоль нарежьте и отварите в соленой воде (зимой можно брать и готовые замороженные овощи) в течение 10 – 15 минут. Помидоры очистите от кожицы и порежьте кубиками.

На сковороде обжарьте измельченную луковицу и куриный фарш до полной готовности.

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После этого приступите к приготовлению соуса. Обжарьте муку на сливочном масле. Добавьте сливки и хорошо все перемешайте до однородной массы. Когда соус прогреется, всыпьте в него тертый сыр и перемешивайте смесь, пока он не расплавится.

На смазанную маслом форму для выпекания выставьте половину овощей, на который высыпьте весь фарш и помидоры. Сверху выложите оставшиеся отварные овощи. Залейте все приготовленным соусом. Выпекайте блюдо в течение 40 минут при температуре 220 градусов.

Теги: LifeStyle Food and Drinks Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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