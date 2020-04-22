Как принц Гарри и Меган Маркл поздравили королеву с днем рождения

Пока в сети королевские родственники Елизаветы II засыпали ее поздравительными открытками, принц Гарри и Меган Маркл и не думали публиковать праздничное сообщение в инстаграме. Однако они не проигнорировали событие и сделали особый сюрприз Ее Величеству.

Как инсайдеры рассказали журналистам Hello Magazine, несмотря на все недоразумения относительно "мегзита" принц Гарри с большим уважением относится к своей влиятельной бабушке. Поэтому он не мог обойти вниманием 94-ый день рождения королевы. 21 апреля принц Гарри и Меган Маркл осуществили видеозвонок к королеве, где не только поздравили, но и показали, насколько вырос 11-месячный Арчи.

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Представитель Букингемского дворца официально подтвердил, что на самом деле разговор Елизаветы II и герцогов Сассекских состоялся. Ее Величество давно хотела увидеть маленького Арчи Гаррисона, поэтому звонок стал приятным сюрпризом для нее.

Известно, что свой день рождения Елизавета II провела в Виндзорском замке. Именно там королева самоизолировалась с мужем Филиппом на время пандемии коронавируса. Чтобы не подвергать близких опасности, Ее Величество отменила традиционный праздничный ужин по случаю 94-летия, поэтому королевские родственники могли только дистанционно поздравить монарха.

Кроме этого, впервые за 68 лет Елизавета II отменила все торжественные мероприятия по случаю дня рождения королевы. В частности, речь идет о грандиозном параде, который ежегодно собирает тысячи зрителей со всего мира, ведь увидеть всю королевскую семью мечтает каждый.

"Мы не будем отмечать день рождения Ее Величества каким-то особым образом. Звонки и поздравления в этот день останутся конфиденциальными", – говорится в официальном заявлении Букингемского дворца.

И это не помешало родственникам Елизаветы ІІ поздравить Ее Величество и опубликовать архивные кадры с королевой, которых до сих пор не было в сети.