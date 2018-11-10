Как принцесса: актриса Натали Портман засветила роскошное платье на кинофестивале

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Натали Портман на AFI Fest
Натали Портман на AFI Fest / Entertainment Tonight

Голливудская актриса Натали Портман поразила участников кинофестиваля AFI Fest элегантным нарядом. Платье напоминало образ принцессы из мультфильмов киностудии Disney.

В Калифорнии с 8 до 15 ноября проходит один из известных фестивалей кино – AFI Fest. Ежегодно его организуют представители Американского института кинематографии, которые приглашают на мероприятие самых успешных голливудских звезд и режиссеров.

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Второй день фестиваля отметился громкой премьерой – в Голливуде презентовали фильм "Голос люкс". Не пропустила мероприятие и главная актриса фильма – 38-летняя Натали Портман, появление которой потрясло журналистов.

На красную дорожку звезда вышла в роскошном вечернем платье от Christian Dior. Элегантный и очень эффектный наряд вошел в последнюю коллекцию дизайнеров. Свой образ Натали Портман дополнила ярким макияжем с акцентом на глаза.

 

 

 

 

 

К слову, киноленту "Голос люкс" впервые презентовали во время Венецианского кинофестиваля. По сюжету, Селеста, которую сыграла Натали Портман, и ее сестра Элеонора (Стейси Мартин) в подростковом возрасте переживают трагедию – в их школе один из одноклассников устроил массовое убийство. После пережитого девушки написали песню, которая стала билетом в мир шоу-бизнеса. На протяжении нескольких лет они успешно строят свою карьеру, однако призраки прошлого всегда напоминают о себе.

Смотрите трейлер к фильму "Голос люкс" (видео):

 

Теги: LifeStyle Голливуд Кино Фестивали Натали Портман
Источник: 24 Канал
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