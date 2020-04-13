Как принцессы Disney выглядели бы в условиях карантина: интересный фотопроект
Знаменитые принцессы Disney во время пандемии коронавируса – представляете себе такое? А если в их королевствах такой же дефицит медицинских масок, как в Украине? Об этом решил пофантазировать художник Дэйв Саламанка, который создал интересный фотопроект.
Результаты своей работы художник опубликовал на инстаграм-странице, чем привлек внимание пользователей сети. На фото Дэйв Саламанка показал знаменитых героинь Disney – Золушку, Белоснежку, Жасмин, Ариэль, Белль и Аврору. Красавицы заменили медицинские маски подручными средствами, в частности, ведром, туфелькой, волшебной лампой или ракушками.
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Сам Дэйв Саламанка уверяет: хотел таким образом привлечь внимание к важности соблюдения советов ВОЗ. Конечно, в реальных условиях не стоит использовать обувь вместо маски, однако художник все таки смог в одном фотопроекте показать и дефицит обычных средств защиты от коронавируса, и важность их использования.
"Оставайтесь в безопасности и будьте здоровы", – пожелал автор фото.
Русалочка спасалась бы от вируса ракушкой / Instagram / @esteesdave
Принцесса Жасмин с лампой / Instagram / @esteesdave
Золушка спасалась бы от коронавируса туфлей / Instagram / @esteesdave
А вот принцесса Аврора – ведром / Instagram / @esteesdave
Белль использует для защиты чашку / Instagram / @esteesdave
Белоснежке помогла бы в этом белка / Instagram / @esteesdave
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