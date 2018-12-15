Как приручить дракона: Кит Харингтон дал мастер-класс, от которого невозможно удержать смех

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"Как приручить дракона 3: Скрытый мир": Кит Харингтон укрощал Беззубика
"Как приручить дракона 3: Скрытый мир": Кит Харингтон укрощал Беззубика / Скриншот

Голливудский актер Кит Харингтон, который озвучил персонажа Эрети в мультфильме "Как приручить дракона 3: Скрытый мир", записал курьезное видео. В ролике красавец пытался безуспешно приручить Беззубика.

Весь мир ожидает премьеру комедийного мультфильма "Как приручить дракона 3: Скрытый мир". В Украине киноманы смогут посмотреть его 21 февраля. Пока же мультфильм не вышел в прокат, актер Ким Харингтон, который озвучил одного из персонажей, отлично привлек внимание поклонников к новинке кино.

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Голливудский красавец до слез рассмешил не одного пользователя сети, соединив сюжет "Как приручить дракона" и сериал "Игра престолов". Кит Харингтон сыграл своего знаменитого героя, Джона Сноу, который сталкивается с драконом Беззубиком. Однако все попытки приручить животное оборачиваются против человека: дракон пародирует его, кусает, выключает свет на съемочной площадке и даже чихает в лицо Кита. Курьезная история изрядно насмешила сеть.

Как Кит Харингтон пытался приручить дракона Беззубик: смотрите видео

 

К слову, в третьей части мультфильмов "Как приручить дракона" главный герой Иккинг становится лидером викингов. Его народ живет мирно с драконами, а сам парень продолжает руководить поселком с Беззубиком. Идиллия в поселении прекращается, когда дракон встречает Белую ярость и понимает, что он не последний представитель своего вида. Животное открывает для главных героев невиданый край с драконами, который ставит под угрозу существование поселка викингов.

"Как приручить дракона 3: Скрытый мир": смотрите трейлер мультфильма

 

Теги: LifeStyle Кино Голливуд Курьезные новости
Источник: 24 Канал
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