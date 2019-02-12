Самые важные советы, которые привлекут деньги в вашу жизнь

Каждый из нас мечтает зарабатывать много денег и комфортно жить. Однако, не каждый знает, что заработать деньги можно не только трудом. Для этого существую народные методы и советы, которые помогут привлечь в вашу жизнь достаток.

Денег зависит благосостояние человека. А также то, как он будет жить, питаться, отдыхать и следить за своим здоровьем. Деньги обеспечивают человеку уверенность в себе. Если вы неоднократно спрашивали, почему кто-то может зарабатывать деньги и ему это постоянно удается, а вам не по силам, хотя вы работаете и прилагаете максимум усилий – мы нашли для вас ответ.

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Для того, чтобы деньги всегда к вам привлекались, никогда не тратьте их полностью. Всегда оставляйте в кошельке бумажные купюры. Чтобы деньги вас "любили", приобретите красивый кошелек. Ставьте деньги в равном и расправленном размере, не мните их и не держите рассортированными. Ставьте меньшую купюру к меньшей, а большую к большей.

Как привлечь в жизнь деньги

Прежде всего деньги – это энергия, которая должна обновляться и двигаться. Деньги никогда не должны стоять! Однако, не забывайте о том, что важно иметь отложенный запас, который вы не будете тратить просто так. Если вы будете любить деньги и бережно к ним относиться – только тогда поток денег будет увеличиваться!

Не секрет, что различные визуализации и аффирмации помогают привлечь деньги в жизни. Старайтесь визуализировать то, что вы хотите купить за деньги, а не сами купюры. Представляйте себе, что у вас есть все, о чем вы мечтаете. Верьте, что вы финансово независимы и будьте благодарны за любые средства, которые приходят в вашу жизнь. Благодарность за то, что у вас есть, привлечет еще больше денег и достатка.

Как привлечь деньги в жизнь: народные приметы

– В день зарплаты не тратьте ни одной гривны, все средства должны переночевать дома. На следующий день разрешается использовать средства для собственных нужд.

– Нельзя ничего давать чужим людям через порог своего жилища, особенно после захода солнца.

– Чтобы привлечь деньги, бумажные купюры храните в кошельке к себе лицом.

– Доллары, евро и гривны ставьте в разные кармашки. Эти купюры нельзя между собой смешивать.

– Чтобы привлечь деньги, чаще их пересчитывайте и всегда считайте сдачу.

– Не держите в кошельке фотографии близких и родственников. Кошелек должен выполнять только денежную функцию.

– Чтобы достичь финансового благополучия в новом жилище, нужно при въезде посыпать на пол серебряные монеты.

– В понедельник и воскресенье не давайте деньги в долг, ведь их могут не вернуть.

– Купюры и монеты берите левой рукой, а возвращайте заемные средства – правой.

– Заемные средства лучше отдавать утром.

– Чтобы не вымести либо не вымыть из дома деньги, убирать стоит только днем.

– Хранить деньги лучше в красных конвертах. На них можно изобразить иероглифы, которые будут означать "процветание".



Как привлечь деньги в жизни: действенные советы

Камни, которые привлекут в жизнь деньги

Александрит – сила и могущество этого камня поражает. По преданию, он способен предвидеть опасные ситуации, меняя свой цвет, а также помогать людям найти выход из сложной финансовой нестабильности.

Камень александрит

Лазурит – в Древнем Египте из этого камня вырезались жуки-скарабеи, символизирующие достаток и роскошь. Индусы считают лазурит символом процветания и благополучия.



Камень лазурит

Малахит – камень притягивает деньги и предоставляет своему владельцу ясность мысли и способность обрабатывать большие объемы информации, которая поможет успешно и безопасно развивать бизнес.



Камень малахит

Топаз – дает силу узнавать скрытую информацию, выигрывать в спорах и сложных жизненных ситуациях, а также сильно привлекает денежные потоки.



Камень топаз

Яшма – помогает наладить деловые контакты, придает уверенность в собственных силах и начинаниях, укрепляет память. Яшма идеально подходит бизнесменам для проведения переговоров и совершения сделок.



Камень яшма

Берил – камень обладает мощной энергетической силой для привлечения денег.



Камень берил

Цитрин – считается камнем деловых людей. Цитрин помогает наладить важные деловые контакты, развивать бизнес. Однако, камень служит только честным людям и способен препятствовать лживым замыслам.



Камень цитрин

Символы привлекут в жизнь деньги

Существуют талисманы, которые привлекают изобилие, успех и богатство. Талисманы обладают большой энергией и способны улучшить ваше финансовое положение.

Лягушка – наиболее известный талисман для привлечения денег. Есть китайская легенда о жадной лягушке, которую поймал Будда и заставил ее приносить людям золотые монеты.



Денежная лягушка

Черепаха – символ мудрости. Она приносит успех и финансовое благополучие для людей любых профессий.



Черепаха – денежный талисман фэн-шуй

Три монеты – талисман, который носят вместе с деньгами в кошельке. Китайские монеты должны быть перевязаны красной нитью.

Дракон – символ считается очень творческим. Фигурка дракона является знаком материального и духовного процветания, которая защитит всех деловых людей. Лучше всего для дракона подходит рабочий стол.

Дракон – символ фэн-шуй

Грифон – символ мифического крылатого существа символизирует прилив в дом золота и достатка. Грифон может помочь в банковском деле: уберечь от ошибок и способствовать развитию бизнеса.

Девять золотых рыбок – символ достатка и богатства. Чтобы привлечь в дом богатство – приобретите девять золотых рыбок и поместите их в аквариум. Рыбок следует выбирать таким образом: восемь золотых и одна черная. В аквариуме всегда должно плавать только девять рыбок.