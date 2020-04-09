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Как провести карантин с пользой: эффективные советы от Насти Каменских

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Настя Каменских / Instagram / @kamenskux

За несколько недель карантина украинцы уже успели посвятить время хобби, на которое всегда не хватало времени, или пересмотреть новые фильмы. И как получить максимум пользы от свободного времени на самоизоляции – рассказала Настя Каменских.

Эффективные советы она разместила на инстаграм-странице. Настя Каменских отметила, что карантин – это отличный шанс не только отдохнуть, но и усовершенствовать свои умения или научиться чему-то новому. Поэтому стоит вырабатывать полезные привычки, которые потом станут нормой нашей жизни.

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По совету Насти Каменских, сначала осознайте, чего вы действительно хотите. К примеру, выучить иностранный язык, научиться шить одежду. Когда вы определитесь с целями значительно легче будет их реализовать.

"Желание и аргумент зачем вам это. Далее запишите это как цель и разбейте на время и маленькие шаги. Например, "похудеть и подтянуть фигуру". Для чего? Чтобы быть здоровой, нравиться себе еще больше, носить, что хочется, всегда красиво получаться на фото. Сколько нужно времени? Для начала – месяц. Что нужно делать? Правильно питаться и заниматься спортом", – привела пример Настя Каменских.

Артистка подчеркивает, что не нужно вводить что-то новое в один день. По словам Насти Каменских, лучше разобрать цель на маленькие задачи на день, которые не будут травмировать вас.

Правильное питание никому не навредило, поэтому Настя Каменских предложила украинцам принимать пищу маленькими порциями в одно и то же время. Режим прекрасно повлияет на самочувствие и поможет сбросить лишние килограммы.

"Выработайте правильную пищевую привычку: больше овощей, зелени, меньше – соленого, жареного. На этом же этапе начните делать с утра разминку и планку... Новые задачи всегда пугают. Но если разбить их на маленькие шаги, то даже самые большие цели кажутся достижимыми и не сложными. И это касается всего, не только похудения. Начинайте с малого. Но начинайте обязательно", – подчеркнула Настя Каменских.

 

Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 LifeStyle Советы Настя Каменских
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