Как пылкий фанат провернул одну из величайших музыкальных афер ХХ века

Джадзотто был музыкальным критиком, вечно носился с сочинениями Альбинони, написал его биографию, систематизировал его произведения.

Читайте также: Каверы, которые заставят вас влюбиться в классическую музыку

После Второй Мировой Джадзотто приехал посмотреть фактически на руины Саксонской земельной библиотеки в Дрездене. Конечно, прибыл с визитом не просто так – искал остатки творческого наследия композитора (большая его часть была уничтожена). Что-то таки накопал – это был маленький фрагмент какой-то сонаты. Поговаривают, что церковной. Критик взялся провести реконструкцию произведения, и в 1958 году появилось "Адажио Соль Минор для струнных и органа на основе двух тем и бас-линии Альбинони".

Адажио Альбинони: видео

Другие музыковеды выразили сомнение, что произведение действительно принадлежит Альбинони – и стиль не тот, и найденного фрагмента никто не видел. Потому что Джадзотто отрывок произведения вроде Альбинони никому и не показывал. Только спорил, что то действительно композиция Альбинони, сам он ее только развил.

Но потом в библиотеке сообщили, что такого достояния Альбинони они никогда не имели. Понемногу Джадзотто спорить перестал, но авторские права на композицию так и не оформил.

Читайте также: Аферисты. Виктор Люстиг – тот, кто оставил в дураках Аль Капоне и дважды продал Эйфелеву башню

Как бы там ни было, композиция довольно быстро стала популярной. Шарм ей придавало и то, что полюбилась она похоронным бюро. Да-да, даже составила серьезную конкуренцию "Траурному маршу" Шопена.

В 1960-х уже начали писать слова на музыку. Первой была голландка Лисбет Лист со своими "Детьми моря". Потом "Адажио" начали эксплуатировать рок-группа The Castels, джазовая певица Моника Зеттерлунд, группа RENAISSANCE, оперная певица Луиза Такер, француженка Мирей Матье, итало-бельгийка Лара Фабиан, англичанка Сара Брайтман. Не все из них делали отсылки к Альбинони или Джадзотто, но мелодия "оригинала" угадывается быстро.

"Адажио" в исполнении Сары Брайтман: видео

"Адажио" в исполнении Лары Фабиан: видео

Вот такая история талантливой мистификации, которую, несмотря на все, и сейчас называют "Адажио Альбинони".