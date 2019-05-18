Как пылкий фанат провернул одну из величайших музыкальных афер ХХ века

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Томазо Альбинони
Томазо Альбинони / classic-online.ru

Итальянский композитор эпохи Барокко Томазо Альбинони имел пылкого поклонника в ХХ веке – Ремо Джадзотто. Последний сделал все, чтобы музыканта ХVIII века не забывали даже сегодня.

Джадзотто был музыкальным критиком, вечно носился с сочинениями Альбинони, написал его биографию, систематизировал его произведения.

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После Второй Мировой Джадзотто приехал посмотреть фактически на руины Саксонской земельной библиотеки в Дрездене. Конечно, прибыл с визитом не просто так – искал остатки творческого наследия композитора (большая его часть была уничтожена). Что-то таки накопал – это был маленький фрагмент какой-то сонаты. Поговаривают, что церковной. Критик взялся провести реконструкцию произведения, и в 1958 году появилось "Адажио Соль Минор для струнных и органа на основе двух тем и бас-линии Альбинони".

Адажио Альбинони: видео

Другие музыковеды выразили сомнение, что произведение действительно принадлежит Альбинони – и стиль не тот, и найденного фрагмента никто не видел. Потому что Джадзотто отрывок произведения вроде Альбинони никому и не показывал. Только спорил, что то действительно композиция Альбинони, сам он ее только развил.

Но потом в библиотеке сообщили, что такого достояния Альбинони они никогда не имели. Понемногу Джадзотто спорить перестал, но авторские права на композицию так и не оформил.

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Как бы там ни было, композиция довольно быстро стала популярной. Шарм ей придавало и то, что полюбилась она похоронным бюро. Да-да, даже составила серьезную конкуренцию "Траурному маршу" Шопена.

В 1960-х уже начали писать слова на музыку. Первой была голландка Лисбет Лист со своими "Детьми моря". Потом "Адажио" начали эксплуатировать рок-группа The Castels, джазовая певица Моника Зеттерлунд, группа RENAISSANCE, оперная певица Луиза Такер, француженка Мирей Матье, итало-бельгийка Лара Фабиан, англичанка Сара Брайтман. Не все из них делали отсылки к Альбинони или Джадзотто, но мелодия "оригинала" угадывается быстро.

"Адажио" в исполнении Сары Брайтман: видео

"Адажио" в исполнении Лары Фабиан: видео

Вот такая история талантливой мистификации, которую, несмотря на все, и сейчас называют "Адажио Альбинони".

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Теги: Музыка Новости LifeStyle LifeStyle Новости культуры
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