Как растить детей и не сойти с ума: Кейт Хадсон рассказала о своей жизни после родов

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Кейт Хадсон
Кейт Хадсон / www.gettyimages.com

Голливудская актриса Кейт Хадсон, которая всего два месяца назад родила дочь, которую вместе с любимым Дэнни Фудзикавой назвала Ронни Роуз, продемонстрировала как выглядит ее фигура после родов.

Новое фото себя настоящей без макияжа и никаких украшений Кейт опубликовала на своей странице в Instagram.

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Кейт Хадсон, которая 2 октября в третий раз стала мамой, не постеснялась рассказать поклонникам, что набрала 11 килограммов. По ее словам, она планирует избавиться от лишнего веса к весне.

Актриса отметила, что не прекратит грудное вскармливание ребенка, а для похудения будет экспериментировать с направлениями фитнес-тренировок и питаться полезной пищей.

У нас с ребенком наконец появился режим, поэтому я на самом деле занялась своим здоровьем. Почему? Потому что хочу как можно дольше быть со своими детьми. Самая сложная вещь в мире – найти баланс. Я планирую вернуться в свою идеальную форму. Я восстанавливаю тренировки и питаюсь здоровой пищей. При этом, мне хочется сохранить грудное вскармливание, растить детей, помнить о своем муже, друзьях, и не сойти с ума,
– заявила Кейт Хадсон.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kate Hudson (@katehudson)

Кто такая Кейт Хадсон?
Популярная американская актриса, известная ролями в фильмах "Война невест", "Несносные леди", "Модная мамочка", "Золото дураков", "Как отделаться от парня за 10 дней". В 2000 году Кейт Хадсон впервые вышла замуж за Криса Робинсона, однако в 2007 году их брак распался. Впоследствии актриса имела отношения с солистом группы Muse Мэттью Беллами. От двух мужчин Кейт Хадсон имеет сыновей.

Теги: LifeStyle Звездные мамы Кино Дети и несовершеннолетние
Источник: 24 канал
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