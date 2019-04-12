Как разделать рыбу на филе – пошаговая инструкция

Каждая хозяйка должна уметь разбирать рыбу и не каждая знает, как именно правильно это сделать. С чего начинать и как обращаться с ножом во время приготовления – вот пошаговая инструкция.

1. До начала работы с рыбой нужно наточить лезвие ножа. Для разделки рыбы на филе лучше всего подойдет нож с тонким лезвием.

2. Первым этапом для разделки рыбы является очистка ее от чешуи. Чтобы максимально правильно и без повреждений очистить рыбу, нужно использовать терку со специальным мелким покрытием или с помощью ножа. Плавными движениями от хвоста к голове.

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3. Чтобы избавиться от внутренностей рыбы, на животе острием лезвия ножа делаем надрез около 5-6 сантиметров. Размер надреза зависит от величины рыбы. Если вы разбираете скумбрию, тогда надрез для удаления внутренностей будет больше.

Удаляем внутренности и промываем рыбу изнутри под проточной водой.

4. С помощью ножниц или ножа нужно удалить плавники у рыбы. Начинаем удаление с нижнего плавника, который размещен возле хвостовой части. Делаем два небольших надреза с обеих сторон плавника и, прижимая ножом плавник, легонько его отделяем.

Тем же методом отделяем позвоночные плавники рыбы.

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5. Как правильно отрезать голову рыбы – позади переднего плавника косым надрезом в направлении головы рыбы с обеих сторон отрезаем ее ножом.

6. Отделяем филе рыбы глубоким прорезом от хребта и осторожно срезаем ножом мясо плавно по позвоночнику.

7. Обрезаем лишние края рыбы.

8. С помощью кулинарного пинцета удаляем кости из филе.

Приятного аппетита!

Автор фото: Богданна Рыбак