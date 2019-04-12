Как разделать рыбу на филе – пошаговая инструкция

4 Читати новину українською
Как разобрать рыбу на филе
Как разобрать рыбу на филе / LifeStyle 24

Каждая хозяйка должна уметь разбирать рыбу и не каждая знает, как именно правильно это сделать. С чего начинать и как обращаться с ножом во время приготовления – вот пошаговая инструкция.

1. До начала работы с рыбой нужно наточить лезвие ножа. Для разделки рыбы на филе лучше всего подойдет нож с тонким лезвием.

2. Первым этапом для разделки рыбы является очистка ее от чешуи. Чтобы максимально правильно и без повреждений очистить рыбу, нужно использовать терку со специальным мелким покрытием или с помощью ножа. Плавными движениями от хвоста к голове.

Читайте также: Грибной пирог с картофелем – рецепт и советы приготовления

3. Чтобы избавиться от внутренностей рыбы, на животе острием лезвия ножа делаем надрез около 5-6 сантиметров. Размер надреза зависит от величины рыбы. Если вы разбираете скумбрию, тогда надрез для удаления внутренностей будет больше.

Удаляем внутренности и промываем рыбу изнутри под проточной водой.

4. С помощью ножниц или ножа нужно удалить плавники у рыбы. Начинаем удаление с нижнего плавника, который размещен возле хвостовой части. Делаем два небольших надреза с обеих сторон плавника и, прижимая ножом плавник, легонько его отделяем.

Тем же методом отделяем позвоночные плавники рыбы.

Читайте также: Булочки с маком: простой рецепт приготовления

5. Как правильно отрезать голову рыбы – позади переднего плавника косым надрезом в направлении головы рыбы с обеих сторон отрезаем ее ножом.

6. Отделяем филе рыбы глубоким прорезом от хребта и осторожно срезаем ножом мясо плавно по позвоночнику.

7. Обрезаем лишние края рыбы.

8. С помощью кулинарного пинцета удаляем кости из филе.

Приятного аппетита!

Автор фото: Богданна Рыбак

blog_ava
День космонавтики: 7 интересных фактов об Украине и космосе
сегодня
4188
Автор: Богданна Рыбак
Теги: LifeStyle Публикации Food and Drinks
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как разделать рыбу на филе – пошаговая инструкция
сегодня 11:14 Как разделать рыбу на филе – пошаговая инструкция
Богданна Рибак 4
От "Караоке на Майдане" до Евровидения: интересные факты о творчестве MELOVIN, которые поражают
11 апреля 19:24 От "Караоке на Майдане" до Евровидения: интересные факты о творчестве MELOVIN, которые поражают
170
Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 12-14 апреля
11 апреля 18:10 Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 12-14 апреля
92
Торт "Сникерс" – рецепт изысканного десерта
11 апреля 17:11 Торт "Сникерс" – рецепт изысканного десерта
Богданна Рибак 106
Королевский апрель: чем особенный этот месяц для британской семьи
11 апреля 13:05 Королевский апрель: чем особенный этот месяц для британской семьи
384
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук