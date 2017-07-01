Как роман с Томом Крузом повлиял на карьеру Николь Кидман: откровенное признание актрисы

Хоть в отношениях Николь Кидман и Тома Круза было не все гладко, голливудская актриса с теплотой отзывается об экс-возлюбленном. По ее словам, красавец помог ей покорить Голливуд.

Откровенное признание Николь Кидман опубликовали в журнале Variety.

Актриса заявила, что дорога в Голливуд для нее открылась, когда звезда переехала из австралийского Сиднея в Лос-Анджелес. Сделала Николь Кидман это из-за романа с Томом Крузом, который начался после съемок фильма "Дни грома".

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"Я переехала сюда (в США – 24 канал), потому что влюбилась и вышла замуж. Я всегда делаю выбор в пользу любви", – отметила Николь Кидман.

Звезда призналась, что ее семья тогда не привлекала значительное внимание СМИ, поэтому Николь и Том могли насладиться супружеской жизнью. Актриса не обошла вниманием и двух приемных детей, которых она усыновила. 25-летняя Изабелла и 23-летний Коннор избрали для себя веру Тома Круза: они стали адептами сайентологии.

"Очень не люблю говорить обо всем этом. Я должна оберегать наши отношения. На 150 % уверена, что отдала бы жизнь за этих детей. Они взрослые, способны принимать решения самостоятельно. Они сделали свой выбор – быть саентологами. Моя задача как матери – только любить их. Независимо от того, чем занимается ребенок, он должен знать,что я люблю его и всегда открыта", – добавила Николь Кидман.

К слову, Николь Кидман, будучи в браке с Томом Крузом с 1990 года, усыновила двоих детей – сына Коннора Энтони и дочь Изабеллу. Супруги решились на это после того, как Кидман дважды не смогла стать мамой. Кроме того, известно, что у актрисы была внематочная беременность, а после она пережила выкидыш. И хотя Круз всегда поддерживал жену, их брак все же распался в 2001 году.

Что такое саентология?Это новое религиозное движение, основанное в США. Впервые оно возникло в 1950-х годах. Сама религия, которую основал писатель Рон Хаббард, включает в себя философию и технику духовного совершенствования. Учение, написанное литератором, имеет сторонников в 100 странах мира и считается самым конфликтным.