Как из черствой паски сделать французский деликатес — простой рецепт

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Французские вкусности
Французские вкусности / elle.ua

После Пасхи у многих слишком предусмотрительных хозяек может остаться праздничная паска. Однако за несколько дней праздника она может потерять вкус и зачерстветь.

Но не спешите скармливать пасхальные вкусности птичкам. Журналисты LifeStyle 24 подготовили рецепт, как вчерашнюю паску превратить в аппетитные французские тосты.

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Ингредиенты:
12-14 кусочков "засохшей" паски (от 2х дней),
80 г сахара,
400 г сливок (от 30% жирности),
ванильный сахар,
яйца, сливочное масло для смазывания сковороды.

Сначала надо взбить желтки с ванилью, сахаром и сливками. Далее каждый кусочек погрузить в эту смесь. Подержать несколько секунд, достать и дать стечь лишнему.

Сковородку следует поставить на средний огонь и растопить сливочное масло. Жарить тосты по 2 мин с каждой стороны до корочки.

Эти тосты можно подавать с нутеллой, кленовым сиропом, свежими ягодами и фруктами, карамелью, джемом, мороженым и тому подобное.

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Теги: Пасха LifeStyle Новости LifeStyle Food and Drinks
Источник: LifeStyle 24
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