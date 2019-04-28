Как из черствой паски сделать французский деликатес — простой рецепт

После Пасхи у многих слишком предусмотрительных хозяек может остаться праздничная паска. Однако за несколько дней праздника она может потерять вкус и зачерстветь.

Но не спешите скармливать пасхальные вкусности птичкам. Журналисты LifeStyle 24 подготовили рецепт, как вчерашнюю паску превратить в аппетитные французские тосты.

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Ингредиенты:

12-14 кусочков "засохшей" паски (от 2х дней),

80 г сахара,

400 г сливок (от 30% жирности),

ванильный сахар,

яйца, сливочное масло для смазывания сковороды.

Сначала надо взбить желтки с ванилью, сахаром и сливками. Далее каждый кусочек погрузить в эту смесь. Подержать несколько секунд, достать и дать стечь лишнему.

Сковородку следует поставить на средний огонь и растопить сливочное масло. Жарить тосты по 2 мин с каждой стороны до корочки.

Эти тосты можно подавать с нутеллой, кленовым сиропом, свежими ягодами и фруктами, карамелью, джемом, мороженым и тому подобное.