Как сделать бюстгальтер из салфетки: забавный видеоурок от Джонни Деппа

Голливудский актер Джонни Депп неделю назад зарегистрировался в социальной сети инстаграм. Он сделал это, чтобы поддержать общество в непростое время и призвать поклонников придерживаться карантинного режима. Джонни решил развлечь своих фолловеров и показал, как из простой салфетки можно сделать бюстгальтер.

56-летний актер порадовал свою почти 4-миллионную аудиторию подписчиков в инстаграме. Он опубликовал забавный видеоурок, в котором показал поклонникам, как из салфетки можно сделать оригинальную вещь для женщин.

Читайте также: Для чего Джонни Депп зарегистрировался в инстаграме: видеообращение звезды

Звезда культовой серии фильмов "Пираты Карибского моря" имеет прекрасное чувство юмора, что демонстрирует не только на съемочных площадках, но и в реальной жизни.

На ролике, который появился в его аккаунте, Депп одет в черную футболку, джинсы и терракотовую шапку. Наряд дополнил коричневой обувью.

Видно, как он садится за столик и берет в руки игральные карты. Через некоторое время прячет карты и начинает делать из белой салфетки бюстгальтер, который затем примеряет на себя.

Я работаю над тем, чтобы быть ответственным и соблюдать карантин. Спасибо всем, что пришли. До встречи. С любовью и уважением, Джонни Депп,

– подписал видео актер.

Отметим, по состоянию на 25 апреля в мире зафиксировали 2 855 761 случай заболевания коронавирусом. От инфицирования умерли 198 537 человек. Удалось выздороветь 815 945 лицам. Лучший способ уберечь свое здоровье и жизнь – оставаться дома.



Почему лучше оставаться дома / Инфографика 24 канала