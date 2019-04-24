Как сделать глазурь для пасхи: самый простой рецепт

Каждая хозяйка мечтает о том, чтобы ее пасха выглядела эффектно, красиво и аппетитно. В Украине популярной отделкой Пасхальной выпечки является глазурь, сделать которую довольно легко.

Без глазури пасха будет выглядеть очень обыденно, поэтому предлагаем вам украсить ее вкусной глазурью. Этот рецепт очень прост и вкусным, ведь белковая глазурь не растекается и по вкусу напоминает консистенцию мастики для тортов.

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Глазурь для пасхи

Ингредиенты:

- 2 яичных белка;

- 100 граммов сахара,

- 100 миллилитров воды;

- несколько капель лимонного сока.

Как сделать глазурь для пасхи на основе белков:

1. Смешайте воду и сахар и сварите из них густой сироп.

2. Тщательно отделите яичные белки от желтков. Белки поставьте в морозилку на 10 минут для охлаждения.

3. Взбейте белки до густой белой пены. Чтобы проверить, взбились ли белки густо – переверните тарелку вверх дном. Если взбитые белки не выпадают, то консистенция нужная достигнута.

4. Взбивать надо постепенно добавляя белки в сахарный сироп. Продолжайте взбивать смесь до тех пор, пока сироп не остынет.

5. Когда смесь с белками и сиропом остынет, можете ею смазывать слои.

6. По желанию посыпьте глазурь изюмом, орехами, курагой или конфитюром пищевым.



Глазурь для пасхи

Смотрите видео, как сделать глазурь:

Вкусных Пасхальных праздников!