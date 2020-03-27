Как сделать маникюр в домашних условиях: действенные советы мастера
Во время карантина все салоны красоты закрыты, поэтому тысячи женщин ухаживают за своими ногтями сами. Как это сделать в домашних условиях – посоветовала американская нейл-мастерица Дженни Дрейпер.
Дженни Дрейпер – одна из популярных нейл-мастериц в США. Она сотрудничает со звездами и помогает им выглядеть безупречно, создавая оригинальный маникюр. Для портала Who What Wear нейл-мастерица рассказала, что на самом деле ухаживать за ногтями можно и дома, следовательно, все женщины имеют время и возможность попробовать это.
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"Учитывая то, что посещение салонов красоты откладывается на неопределенный срок, важно ознакомиться с правилами идеального маникюра, которые помогут взять дело в свои руки", – рассказала Дженни Дрейпер.
Правила маникюра
Чистка
Перед нанесением лака стоит сделать элементарную чистку – это знают все красавицы. Итак, Дженни Дрейпер подчеркивает, что надо снять остатки предыдущего лака и намазать пальцы кремом для удаления кутикулы. Нейл-мастер не советует самим стричь кутикулу, а доверить это дело мастеру.
"Нанесите немного средства для кутикулы и помассируйте ее. Используя пушер, начните осторожно толкать кутикулу к корню ногтя. Но следует избегать обрезки кутикулы в домашних условиях, лучше оставьте это эксперту. Использование таких инструментов может принести больше вреда, чем пользы", – отметила она.
Создание формы ногтя
По словам нейл-мастерицы, немало женщин боятся, что не смогут придать правильную форму ногтям. Однако, как убеждает Дженни Дрейпер, это несложно.
"Всегда пилите ногти в одном направлении. Также подпиливайте ногти, двигаясь от стороны ногтя к его центру. Далее происходит процедура, которую многие просто игнорируют – полировка ногтя. На самом деле это очень важно для достижения гладкой поверхности. Используйте баф-пилу для сглаживания ногтевой пластины и убедитесь, что весь ноготь от кутикулы до кончика, без неровностей. При использовании бафа всегда работайте от кутикулы к кончику ногтя", – поделилась мастерица.
Покрытие лаком
Осталось только покрыть ногти лаком. Для этого сначала используйте базу, так как это покрытие действует как двусторонняя клейкая лента, поэтому маникюр долго не потеряет свой вид. В завершение, покройте ногтевую пластину лаком любимого цвета.
"Когда люди спрашивают меня, почему их лак на ногтях не держится, первое, о чем я спрашиваю, наносят ли они базу или нет. Базовое покрытие действует как двусторонняя клейкая лента, которая прикрепляет лак к ногтевой пластине... Нанесите 2-3 слоя лака, в зависимости от текстуры и оттенка. Возьмите небольшую кисточку, смоченную в ацетоне, и уберите свои "промахи". Завершите покрытие одним слоем финиша", – добавила Дженни Дрейпер.
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