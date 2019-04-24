Как сделать офисную одежду стильной: пример модели Роузи Хантингтон-Уайтли

Роузи Хантингтон-Уайтли в 32 года может похвастаться не только идеальной фигурой, но и роскошным гардеробом. Звезда каждый раз поражает поклонников эффектным нарядом. В сети она решила поделиться секретом своего стиля, показав 7 образов на каждый день недели.

Британская знаменитость Роузи Хантингтон-Уайтли, которая с голливудским актером Джейсоном Стэтхэмом воспитывает общего сына, не прекращает удивлять поклонников. Ведь несмотря на материнство и съемки в проектах она с легкостью находит время и для своего блога. В сети обольстительная Роузи не только делится эффектными кадрами из частной жизни, но и смело дает советы своим подписчикам.

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Так, на днях модель опубликовала 7 фото, на которых показала, как можно по-разному выглядеть в течение недели. Капсульный гардероб был создан в любимой для Роузи Гантингтон-Уайтли черно-бело-нюдовой гамме. Именно такие цвета преобладают в гардеробе модели.

Брюки, юбки, костюмы, блузки и футболки, классическое черное платье или пиджаки – такие повседневные вещи могут выглядеть не скучно. И это с легкостью доказала знаменитая британка. В такой одежде можно не только пойти на работу в офис, но и на романтическое свидание или прогулку с друзьями. В любом случае, как демонстрирует Роузи Хантингтон-Уайтли, женщина будет иметь потрясающий вид.



Как выглядеть стильно: Роузи Хантингтон-Уайтли / Instagram / @rosiehw



Модель Роузи Хантингтон-Уайтли / Instagram / @rosiehw



Наряды на каждый день недели / Instagram / @rosiehw



Стильный образ Роузи Хантингтон-Уайтли / Instagram / @rosiehw



Британская модель показала наряды на каждый день / Instagram / @rosiehw



Эффектная одежда для офиса / Instagram / @rosiehw