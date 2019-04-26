Как сделать ребенка счастливым: Маша Ефросинина рассказала о своих секретах воспитания

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Маша Ефросинина с дочерью
Маша Ефросинина с дочерью / Instagram / @mashaefrosinina

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина является не только успешной бизнесвумен, но и счастливой мамой двоих детей. Звезда поделилась с поклонниками особенностями воспитания 15-летней дочери Наны в честь Дня дочери, который отмечался 25 апреля.

Об этом Ефросинина написала на своей странице в Instagram. По ее словам, матери должны окружить свою дочь (или дочерей) любовью и стать настоящей близкой подругой.

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Также Маша опубликовала трогательное черно-белое фото с мужем Тимуром Хромаевым и Наной.

"Хочу поделиться с вами двумя основами воспитания нашей с Тимуром Хромаевым девочки. Первое, это папина тактильность – мы убеждены, что на подсознательном уровне фундамент отношение к мужчинам закладывается отцом и всеми формами проявления его внимания! Поэтому, дорогие отцы, обнимайте своих девочек, целуйте чаще, гладьте по голове, говорите, что любите их! Второе – это мама-подружка! С тех пор, как я научилась сдерживать свои поучительные интонации и бесконечно навязывать свое мнение, наши отношения с дочерью стали теплее. Теперь я даю совет, только предварительно спросив ее, нужен ли он ей!" – пояснила телеведущая.

 

Кроме того, Ефросинина показала еще одно нежное фото. В этот раз с 4-летним сыном Сашей.

"Как же иногда хочется, чтобы время остановилось", – отметила она в подписи.

 

 

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Теги: LifeStyle Звездные мамы Маша Ефросинина
Источник: LifeStyle 24
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