Как сделать ребенка счастливым во время карантина: полезные советы от Оли Цибульской

Оля Цибульская – одна из самых известных певиц Украины. В то время, когда все гастроли, съемки и выступления отменены, ее единственное счастье – возможность проводить больше времени с семьей. При привычных условиях, Цыбульской приходится просто завоевывать место для самых родных в плотном графике.

Сыну Оли Цибульской – 5 лет. Нестора уже и самого узнают на улицах после роли в клипе "Янголи плачуть", выступления на "Голосе страны", съемок в кампаниях Andre Tan и многочисленных интервью с мамой. У "клипозвезды", как называет себя сам Нестор, даже есть аккаунт в инстаграме, куда он регулярно выкладывает забавные блоги.

Смотрите также: 15 лучших мультфильмов по версии зрителей: что посмотреть с детьми во время карантина

Эксклюзивно для LifeStyle 24 Оля Цибульская рассказала, как мама и сын проводят время вместе, чтобы чувствовать себя счастливыми в нелегкое для мира время.

Концерт

– Да, официально они запрещены. Но когда ты единственный зритель, а твой малыш – единственный артист на сцене, то нет никаких рисков или проблем с законом. Нестор давно пишет песни и музыка его очень сильно вдохновляет. У нас дома есть все возможные музыкальные инструменты, а помимо них в ход идет все, что создает звук – посуда, игрушки, папины папки с контрактами или мамины дизайнерские серьги. Начинаем с Монатика, заканчиваем KISS или ACDC. Артист счастлив, когда его слышат. В детях живет очень много творчества.

Спортзал

– Ребенок – тренер, а ты – послушный клиент. Меня до сих пор постоянно спрашивают, как удалось так похудеть. С радостью делюсь, но подчеркиваю, что похудеть мало – важно держать форму. Нестор не дает мне расслабиться. Входит в роль и уверяет: "Мама, это же обычная концертная нагрузка. Самое крутое, что он прав (смеется). На самом деле это очень полезная игра, учитывая закрытые на карантин спортзалы.

Выставка

– Вчера Нестор устроил Лувр на Оболони. Вдохновение не уместилось на бумаге и мы разрисовали всю стену в спальне. Получилось действительно современное искусство. Если бы увидела на выставке в Европе – щелкнула бы в инстаграм. Кстати, само "полотно" Нестор выложил к себе на страницу. Но главное даже не финальный результат. Просто взгляните на это бесценное выражение лица. Дети очень счастливы, когда чувствуют свободу.

Интересно: 5 пикантных фильмов от Оли Цибульской, после которых хочется жить и любить

Ресторан

– Приготовление пищи – лучший семейный антистресс. Мы играем в шеф-поваров. Несколько дней назад Нестор создал блюдо под названием "самый вкусный в мире бутерброд". Именно "создал", слово "приготовил", по его мнению, не подходит для такой высокой кухни (смеется). Рецепт также у него на странице в инстаграм. Там есть секретный ингредиент.

Косметолог

– Еще одна актуальная игра для карантина. Дайте ребенку экспериментировать и миксовать процедуры. Будете в восторге от заботливости и эмоций малыша. На нашем последнем "приеме" Нестор разработал "Эрминсель" – это его авторская тайная вакцина от всех возможных морщин. Звездные подруги стали в очередь за баночкой и говорят, что теперь понимают мой секрет молодости.