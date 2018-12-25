Как вырезать снежинку из бумаги: фото и видео

3374 Читати новину українською
Как сделать снежинку из бумаги своими руками - видео и фото
Как вырезать снежинку из бумаги / Oh Happy Day!

Вырезание снежинок из бумаги – это хороший вариант декорации дома к Новому году. А также такое занятие особенно нравится детям.

Накануне Нового 2019 года мы решили рассказать, как оригинально и красиво вырезать снежинку из бумаги своими руками.

Читайте также: 5 новогодних украшений, которые можно сделать своими руками за полчаса

Самый простой способ, который все знаю с детства, – это сложить в несколько раз квадратный лист бумаги или фольги и вырезать ножницами узоры, а затем расправить то, что получилось. Но есть и другие интересные варианты.

Инструкция, как вырезать снежинку из бумаги:

Инструкция, как вырезать снежинку-снеговик:

Смотрите видео, как сделать объемную снежинку из бумаги:

 

Смотрите видео, как сделать снежинку из бумаги в стиле "Звездных войн":

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Новогодние праздники Новости культуры Декор и дом
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новый год 2019: в чем встречать год Желтой Земляной Свиньи
24 декабря 12:14 Новый год 2019: в чем встречать год Желтой Земляной Свиньи
62234
Самые успешные модели 2018 года: какие красавицы покорили сердца миллионов
24 декабря 11:00 Самые успешные модели 2018 года: какие красавицы покорили сердца миллионов
Юлія Турелик 527
Что подарить на Новый год: интересные идеи для праздничного сюрприза
24 декабря 09:00 Что подарить на Новый год: интересные идеи для праздничного сюрприза
Юлія Михайлова 1117
Апельсины, корица и макароны: как оригинально украсить елку
23 декабря 10:00 Апельсины, корица и макароны: как оригинально украсить елку
1640
Украинские спортсменки-красавицы, которые покорили мир в 2018 году: соблазнительные фото
22 декабря 20:02 Украинские спортсменки-красавицы, которые покорили мир в 2018 году: соблазнительные фото
Катерина Козачинська 1896
5 новогодних украшений, которые можно сделать своими руками за полчаса
22 декабря 19:37 5 новогодних украшений, которые можно сделать своими руками за полчаса
Олена Булан 3841
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук