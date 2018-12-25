Как вырезать снежинку из бумаги: фото и видео

Вырезание снежинок из бумаги – это хороший вариант декорации дома к Новому году. А также такое занятие особенно нравится детям.

Накануне Нового 2019 года мы решили рассказать, как оригинально и красиво вырезать снежинку из бумаги своими руками.

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Самый простой способ, который все знаю с детства, – это сложить в несколько раз квадратный лист бумаги или фольги и вырезать ножницами узоры, а затем расправить то, что получилось. Но есть и другие интересные варианты.

Инструкция, как вырезать снежинку из бумаги:

Инструкция, как вырезать снежинку-снеговик:

Смотрите видео, как сделать объемную снежинку из бумаги:

Смотрите видео, как сделать снежинку из бумаги в стиле "Звездных войн":