Как сделать украинское кино прибыльным: мнение Ахтема Сеитаблаева

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Ахтем Сеитаблаев / Фото: Виктор Тимохин

Государству нужно принять ряд законов и подзаконных актов, которые мотивировали бы частный и государственный бизнес вкладывать деньги в кино, убежден украинский режиссер и актер крымско-татарского происхождения Ахтем Сеитаблаєв.

Об этом говорится в эксклюзивном интервью LifeStyle 24.

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По мнению режиссера, чтобы украинское кино стало прибыльным, должен быть комплексный подход. Для этого нужно втрое увеличить количество кинотеатров и принять ряд законов.

Здесь вопрос не только о серьезном кино, а вообще про кино как бизнес. Должен быть комплексный подход. Это и количество кинозалов, как минимум, их должно быть втрое больше. Это и законодательная база: возможно, надо принять ряд законов и подзаконных актов, которые мотивировали бы частный и государственный бизнес вкладывать деньги в кино. Это налогообложение и определенные преференции,
– сказал Сеитаблаев.


Ахтем Сеитаблаев в интервью для LifeStyle 24 / Фото: Виктор Тимохин

Он убежден: без государственной поддержки в Украине кино не станет цельной прочной индустрией.

"Не надо выдумывать какой-то "велосипед" для этого, если можно позаимствовать мировой опыт. Конечно же должна быть поддержка государства, ибо без нее в Украине кино не станет цельной индустрией. Мы сейчас не говорим о том, что каждое кино будет гениальным, такого нигде не бывает. Голливудские фильмы, которые мы смотрим, – это 10-15 % от того объема, который Голливуд производит. Но должна быть основа для прибыльных фильмов или авторских взрывов. Сейчас в Украине без государственной помощи развития кино просто не будет. Что еще надо? Даже слишком нужно, чтобы были настоящие школы: и сценарная и продюсерская и режиссерская", – подытожил Сеитаблаєв.

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Автор: Екатерина Петренко
Теги: Новости Украины LifeStyle Кино Фильм "Домой" Ахтем Сейтаблаев
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