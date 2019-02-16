Как Сердючка: зажигательные девушки Freedom-Jazz закрыли полуфинал Нацотбора Евровидение-2019

Шестеро девушек из кавер-бэнда Freedom-Jazz ярко закрыли полуфинал Национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2019, который пройдет в Израиле.

Украинская группа Freedom-jazz презентовала песню, которая называется Cupidon.

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Что интересно, солистка Анастасия Малего вышла на сцену беременной на последних месяцах. На что в шутку отреагировал ведущий Сергей Притула.

"Вы нарушаете условия. На сцене могут находиться только шесть человек, а вас семеро. Злостные нарушительницы", – юмористически сказал Притула, указывая на беременную женщину.

Все члены жюри были приятно поражены выступлением девушек. Особенно радости не скрывал Андрей Данилко, который попросил группу перепеть припев из песни "Зибен-Зибен, ай Лю-Лю".

Также Джамала похвалила беременна солистку, ведь знает, как это выходить на сцену на последних месяцах.

Freedom-Jazz – Cupidone: смотрите выступление на Нацотборе Евровидения-2019