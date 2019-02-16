Как Сердючка: зажигательные девушки Freedom-Jazz закрыли полуфинал Нацотбора Евровидение-2019

62 Читати новину українською
Freedom-Jazz
Freedom-Jazz / Instagram / @freedomjazz_official

Шестеро девушек из кавер-бэнда Freedom-Jazz ярко закрыли полуфинал Национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2019, который пройдет в Израиле.

Украинская группа Freedom-jazz презентовала песню, которая называется Cupidon.

Читайте также: Нацотбор на Евровидение-2019 от Украины: онлайн-трансляция второго полуфинала

Что интересно, солистка Анастасия Малего вышла на сцену беременной на последних месяцах. На что в шутку отреагировал ведущий Сергей Притула.

"Вы нарушаете условия. На сцене могут находиться только шесть человек, а вас семеро. Злостные нарушительницы", – юмористически сказал Притула, указывая на беременную женщину.

Все члены жюри были приятно поражены выступлением девушек. Особенно радости не скрывал Андрей Данилко, который попросил группу перепеть припев из песни "Зибен-Зибен, ай Лю-Лю".

Также Джамала похвалила беременна солистку, ведь знает, как это выходить на сцену на последних месяцах.

Freedom-Jazz – Cupidone: смотрите выступление на Нацотборе Евровидения-2019

 

 

blog_ava
Ядерный конфликт между США и Россией: свою позицию озвучил Китай
сегодня
416
Теги: Евровидение 2019 Евровидение Музыка LifeStyle Новости культуры
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Женская лень вылезает боком, – Ольга Сумская рассказала о секретах ухода за собой
сегодня 11:02 Женская лень вылезает боком, – Ольга Сумская рассказала о секретах ухода за собой
Анастасія Манюхіна 288
Второй полуфинал Нацотбора на Евровидение-2019: за кого вы болеете – опрос
сегодня 10:03 Второй полуфинал Нацотбора на Евровидение-2019: за кого вы болеете – опрос
453
Где погулять в Виннице: неповторимые и мистические места, которые удивят каждого туриста
15 февраля 21:01 Где погулять в Виннице: неповторимые и мистические места, которые удивят каждого туриста
Наталя Боднар 266
Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Европе
15 февраля 18:45 Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Европе
Юлія Турелик 157
Когда начало Великого поста 2019: история и правила соблюдения
15 февраля 12:20 Когда начало Великого поста 2019: история и правила соблюдения
3302
15 февраля – Сретение Господне: традиции и приметы
15 февраля 09:04 15 февраля – Сретение Господне: традиции и приметы
58082
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук