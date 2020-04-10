Какие сериалы посмотреть на карантине: совет KHAYAT

Что посмотреть вечером? Пожалуй, этот вопрос является одним из самых распространенных во время самоизоляции. На помощь решил прийти украинский певец KHAYAT, который поделился списком любимых сериалов.

В комментарии Сегодня он признался, что вместо фильмов часто выбирает сериалы, ведь в них авторы проекта могут лучше раскрыть истории персонажей. Поэтому KHAYAT посоветовал несколько лент, которые являются его любимыми. И здесь не обошлось без детективных историй и комедийных сериалов.

Смотрите также: Сериалы апреля: самые интересные премьеры, которые достойны вашего внимания

"Лютер"

"Лютер" – очень достойный сериал в жанре "детектив", создатели знатно вдохновились Шерлоком Холмсом. Особенно хорошо с этим жанром справляются британцы. История об инспекторе, который расследует тяжкие преступления. Здесь интересны не только истории, но и безответная любовная линия", – поделился KHAYAT.

Смотрите трейлер к сериалу "Лютер": видео

"Крестный отец Гарлема"

По сюжету, гангстер Бампи берет под контроль весь округ города. За время его работы уменьшился уровень безработных и преступлений, поскольку главный герой присматривал за всеми ворами. Однако все меняется после 10-летнего заключения. Человек возвращается в город, когда им уже руководит итальянская мафия.

"Крестный отец" – мне интересно смотреть сериалы про мафиозную культуру, в которой вообще какой-то отдельный мир и свои законы морали. Также на подобную тематику мне нравятся "Острые козырьки" – там речь о гангстерах", – добавил KHAYAT.

Смотрите трейлер к сериалу "Крестный отец Гарлема": видео

"Друзья"

Ну и как обойтись без "Друзей"? Комедийный сериал рассказывает историю о 6 американцах, которые живут по соседству. Лучшие друзья вместе переживают тяжелые разрывы, трудности на работе или новые романы.

"Друзья" – это лучший сериал всех времен, по моему мнению. Сериальная индустрия пока лучше ничего не сняла. 25 лет прошло с выхода первой серии, а он актуален и сейчас. Этот сериал о том, какими должны быть друзья. Лучше всего его смотреть в оригинале на английском, так как не до конца можно понять юмор, его не научились переводить точно по смыслу. Если сравнивать меня с персонажами "Друзей" по характеру, то мой немного напоминает Рейчел и Чендлера", – поделился певец.

Смотрите фрагмент сериала "Друзья": видео

"Разработай" (Devs)

В центре сюжета – главная героиня Лили, которая работает в ИТ-компании. При странных обстоятельствах убивают ее бойфренда. Правоохранители не берутся давать ответы на вопросы девушки, поэтому она решает сама расследовать дело. Ее поиски приводят к секретному подразделению, которым руководит некий мужчина Форест. Это дело гораздо запутаннее, чем считала Лили.

Смотрите трейлер к сериалу "Разработай": видео