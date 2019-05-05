Как соблазнительно носить over-size костюм: два стильных образа от Рози Хантингтон-Уайтли

"Ангел" Victoria's Secret Рози Хантингтон-Уайтли показала армии поклонников, как стильно можно надевать и с чем носить трендовый жакет over-size.

Супермодель продемонстрировала два стильных образа в Нью-Йорке, когда попала в объективы папарацци.

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В субботу, 4 мая, звезда посетила конференцию Create & Cultivate. Для выхода Рози надела яркий розовый жакет на голое тело с клатчем в тон и завершила образ широкими брюками нюдового цвета и босоножками на каблуках.



Рози Хантингтон-Уайтли​ / Getty Images



Рози Хантингтон-Уайтли / Getty Images

Накануне, 3 мая, Хантингтон-Уайтли принимала участие в съемках популярной телепередачи Build Series NYC. В студию модель приехала в костюме терракотового цвета от Oscar de la Renta, который дополнили черные босоножки.



Рози Хантингтон-Уайтли​ / Getty Images