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Как сохранить семейное счастье на карантине: советы от Екатерины Кухар

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Екатерина Кухар с мужем / Instagram / @ekaterinakukhar_official

Очаровательная прима-балерина, судья шоу "Танцы со звездами" Екатерина Кухар находится на изоляции вместе с мужем Александром Стояновым. Звездная жена дала несколько советов семейным парам, которые помогут сохранить счастье влюбленных и не создавать конфликтов во время карантина.

Когда вы находитесь вместе со второй половинкой в ​​течение длительного времени, то нужно еще больше работать над отношениями, чтобы быть в гармонии, понимать друг друга и поддерживать. Семья – это постоянная работа над собой и отношениями с любимым человеком. Карантин стал настоящим испытанием для многих пар, поэтому знаменитая танцовщица Екатерина Кухар решила дать несколько советов из собственного опыта, которые помогут сохранить мир в семье.

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Как сделать так, чтобы в семье царил мир и гармония Екатерина рассказала сайту ТСН.ua.

Советы для сохранения семейного счастья от Екатерины Кухар :

  1. Обнимайте друг друга.

"У нас с Сашей есть утренний ритуал: кто первый открывает глаза утром, тот обнимает другого. В объятиях мы меняем три позы перед тем, как встать с постели. Например, если я первая проснулась, я обнимаю Сашу, потом мы переворачиваемся, Саша обнимает меня – вторая, а третья поза, как получится и только потом мы встаем. Во время объятий вырабатывается гормон счастья – окситоцин. Так мы поднимаем себе настроение", – рассказала прима-балерина.

  1. Не засыпайте в ссоре.

"Мы никогда не засыпаем в ссоре и с обидой в душе, есть вероятность, что утром проснемся с еще большей обидой. Поэтому обязательно миримся перед тем, как ложиться спать", – призналась Екатерина.

  1. Распределяйте обязанности.

"Мы распределили обязанности и знаем, кто за что отвечает. Например, Саша более спокойный, чем я, поэтому во время карантина он выполняет с детьми домашние задания. Я внимательная и щепетильная, поэтому отвечаю за чистоту", – поделилась знаменитость.

  1. Цените радость момента.

"Учитесь радоваться моменту. Я для себя сделала вывод: не ставьте пределы, иногда стоит пересмотреть свой скептицизм. Игры не всегда должны быть "манерными" и по правилам чистоты. В период карантина это особенно важно. Я раньше всегда сердилась на Стоянова, который, когда играет с детьми, переворачивает с ними квартиру вверх дном. Я бегала за ними с криками, раздражением и портила им праздник. Теперь я пересмотрела свою позицию и присоединяюсь к ним, а потом они помогают мне все поставить на свои места", – отметила Екатерина .

  1. Следите за своим внешним видом.

"Одно из важных правил "вынужденных выходных", которое помогает внутренне организовать себя и нравиться мужу – наряжаться", – отметила балерина.

Отметим, по состоянию на утро 2 апреля в Украине подтвердили 804 случая заболевания коронавирусом, из которых 20 летальных. 13 людям удалось выздороветь. Для сохранения здоровья и жизни следует оставаться дома.

Чому важливо залишатися вдома
Почему важно оставаться дома / Инфографика 24 канала

Автор: Кристина Кобак
Теги: Карантин в Украине 2020 LifeStyle Звездные романы Родители и дети Брак Семья
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