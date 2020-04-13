Как составить базовый гардероб на лето: ценные советы Андре Тана

Наверное, каждая девушка мечтает иметь всего 6 вещей, с которыми можно создать десятки разных образов, которые будут отличаться стилем. Думаете это невозможно? Обратное доказывает украинский дизайнер Андре Тан.

Пока все модницы находятся на карантине из-за коронавируса, Андре Тан дает серию ценных советов по выбору одежды. Поэтому украинки после самоизоляции будут понимать, чего им не хватает в гардеробе и покупать лишние вещи, которые просто будут висеть в шкафу. Поэтому Андре Тан советует каждой красавице составить свой базовый гардероб.

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"Базовый гардероб, не такой страшный, как его рисуют. Мы научим вас легко составить гардероб на лето из шести вещей. Да, такое тоже бывает. А особенно в данных условиях – это просто актуально, как никогда", – анонсировал дизайнер.

По словам Андре Тана, для базового гардероба на лето нужны всего 6 вещей. Это – платье, шорты, футболка, брюки, рубашка и комбинезон. И на что обратить внимание в выборе этих элементов базового гардероба – узнавайте в материале.

Комбинезон. Лучше выбирать приталенный из натуральной ткани. Именно такой комбизнезон станет незаменимым в городских прогулках.



Комбинезон от Андре Тана / Instagram / @atan.ua

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Платье. Андре Тан советует выбирать платье длиной миди или макси. И обязательно в мелкий цветочный принт, если вы хотите оставаться в тренде.⠀



Цветочное платье – тренд сезона / Instagram / @atan.ua

Шорты. Обязательно приобретите себе с завышенной линией талии. Лучше всего подойдут белые шорты или джинсовые, однако здесь выбор остается за самой модницей.



Шорты с завышенной талией / Instagram / @atan.ua

Футболка. Базовая футболка – белого, черного и пастельного оттенка. В сочетании с юбкой или шортами она будет смотреться невероятно стильно.



Как составить базовый гардероб на лето / Instagram / @atan.ua

Брюки. Андре Тан уверяет: завышенная линия талии – ваше все. Цвет спокойный белый, бежевый или джинс).

Рубашка. Белая рубашка из льна станет стильным дополнением вашего гардероба, которая будет служить не один сезон.



Рубашка и брюки – идеальное начало базового гардероба / Instagram / @atan.ua