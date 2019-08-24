Как сэкономить: украинский путешественник-рекордсмен поделился советами о путешествиях

Артемий Сурин – первый украинец, который совершил кругосветное путешествие по строгим правилам "большого круга", то есть без авиаперелетов. Харьковчанин посетил все континенты и пересек все меридианы.

Видел пустыни, ледники, океаны и самый дальний остров. Более того, все это отснял на квадрокоптер. Сколько денег надо и на чем их сэкономить, узнавали корреспонденты 24 канала.

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О путешествии на край мира Артемий начал мечтать еще с детства. Представлял себя героем книг Жюля Верна и думал, что именно баскетбол поможет ему осуществить эту мечту.

Но все произошло иначе. Впервые украинец уехал за границу в 24 года. Позже основал международное туристическое сообщество. "Мы придумали такой популярный сейчас формат ONE LIFE YACHT WEEK. Это неделя на парусных яхтах. С нами ездят тысячи людей", – рассказал он.



Артемий провел в странствиях 280 дней

Таким образом харьковчанин сам заработал на осуществление детской мечты. Во время кругосветного путешествия Артемий увидел шесть континентов, три океана, ледники и космическую тишину ночной пустыни. И это все всего лишь за 280 дней. Такое путешествие мужчине обошлось в 130 тысяч долларов.

Во-первых, стоит решиться. Если не очень акцентировать на съемках, то 30-40% бюджета можно сэкономить,

– отметил путешественник.

Кроме того, можно совершать кругосветное путешествие не по суровым канонам Британского королевского географического общества, то есть без перелетов по всем континентам.

Королевское географическое общество: что известно?Основано в 1830 году под названием Географическое общество Лондона. Общество активно способствовало и всячески поддерживало множество известных исследователей и путешественников. В 1933 году часть членов общества оставили членство, чтобы основать Институт британских географов.



В январе 1995 года состоялось слияние, и новая организация получила название Королевское географическое общество. Сейчас общество является лидером среди мировых центров географических исследований и поддерживает образование, обучение, исследования и научные экспедиции. Также осуществляется продвижение и популяризация географии в обществе. Главные офисы общества расположены в Лоутер Лодж (Кенсингтон, Лондон).

В рюкзаке у Артемия Сурина были лишь смартфон, паспорт и банковская карточка. По словам путешественника, сэкономить можно и с помощью спонсоров. К тому же, надо серьезно продумать маршрут.

Если ты отправишься в верное время и в правильном направлении, то все время будешь в лете. Так было в моем случае. Лишь в Антарктиде на самом деле было холодно,

– рассказал харьковчанин.

Ни потраченная сумма, ни иранская тюрьма, куда путешественника отправили за якобы шпионаж, странствующий дух не убила.



Артемий Сурин посетил, в частности, Антарктиду

Более того, у Артемия новая мечта: чтобы в Украину приезжало как можно больше туристов. В каждом из мест он оставил приглашение. Ведь знает, что нашей стране есть чем удивить.

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"Я мечтаю, чтобы Украина стала очень успешной с точки зрения туризма и имиджа страны. Мы имеем огромный потенциал, я могу сказать это ответственно, потому что сравнил со 130 странами", – заверил путешественник.

Какие рекорды установил Сурин?• Его кругосветное путешествие – первое, совершенное украинцем по всем шести континентам Земли. Он преодолел 100 тысяч километров без авиаперелета, не потеряв при этом контакта с внешним миром и популяризируя Украину.

• Он также является первым украинцем, который обошел весь земной шар и все континенты планеты за рекордный срок в 280 дней.

• Кроме этого, это – первое непрерывное кругосветное путешествие, совершенное украинцем, в котором были сняты на видео все континенты Земли с помощью дрона.