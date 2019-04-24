Как стильно носить джинсовый комбинезон: пример Дженнифер Лопес
Деним вернулся в гардеробы мировых модниц, однако теперь в новых ярких вариациях. В этом году это не привычные "джинсовки" и джинсы, а платья, комбинезоны и другие элементы одежды. Главный тренд сезона весна-лето 2019 примеряла и знаменитая певица Дженнифер Лопес.
Джей Ло надела светлый комбинезон из денима для празднования дня рождения 11-летней дочери жениха Алекса Родригеса Эллы.
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Свой образ звезда дополнила босоножками на платформе нюдового цвета, сумкой с питоновым принтом и зеркальными очками. Также джинсовое одеяние с глубоким декольте отлично подчеркнуло пышную грудь певицы, а пояс сделал акцент на стройной талии.
На публике Лопес шла, держась за руки со своим женихом Алексом Родригесом, который сделал ей предложение руки и сердца 3 марта 2019 года. Что интересно, сам мужчина называет Дженнифер "будущей миссис Родригес".
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес / Splash News
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес на прогулке / BACKGRID
Дженнифер Лопес на прогулке / BACKGRID
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